Anderson Talisca bombası! İnternet görüşmesi sızdı...

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başlayan Siyah-Beyazlılar, flaş bir isimle temasa geçti.

Kara Kartal, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla taraftarları heyecanlandıran Anderson Talisca’yla ilk teması kurdu.

Beşiktaş’a geri dönmek konusundaki isteğini saklamayan Brezilyalı futbolcuyla yapılan ilk görüşmeden olumlu ayrılan yönetim, tecrübeli isim için kaynak arayışına girdi.

İNTERNET TOPLANTISI SIZDI

Fanatik'te yer alan habere göre; İnternet üzerinden yapılan toplantıda, “Aboubakar’la futbol oynamayı ve Vodafone Park’ı çok özledim. Beşiktaş’ta futbol oynamayı her zaman isterim” diyen Sambacı için girişimler başladı.

Çin Ligi ekibi Guangzhou Evergrande’den yıllık 12 milyon Euro kazanan tecrübeli futbolcudan geri dönüş için Feda isteyen yönetim, oyuncuya, ikinci yarı için 2.5 milyon Euro’luk maaş önerisinde bulunacak.

Futbolcunun kulübüyle de transfer formülü için resmi temas kurulacak.





25 MİLYON EUROYA TRANSFER

Beşiktaş formasıyla 2016-18 sezonları arasında 80 maça çıkıp 37 gol atarak bir kez Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Anderson Talisca, Kara Kartal’daki yükselişinin ardından iki sezonluk kiralık macerasını tamamlamıştı.

Oyuncunun kulübü Benfica, 2018 yılında Anderson Talisca’yı 25 milyon Euro karşılığında Çin Ligi temsilcisi Guangzhou Evergrande’ye göndermişti.

Kulübünde görev yaptığı 3 sezonda 68 maça çıkıp 38 gol atan Talisca, burada da 1 şampiyonluk yaşadı.

MENAJERİNE TALİMAT

Kara Kartal, ara transfer döneminde Anderson Talisca’yı renklerine bağlamadan önce sorunlu yıldızı Adem Ljajic’le yollarını ayırmayı planlıyor.

Siyah-Beyazlılar, kulüpten yıllık 3 milyon 250 bin Euro kazanan Sırp futbolcuyu gönderip maaş bütçesinde yer açmayı hedefliyor.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla sadece 6 maça çıkıp takımına gol ya da asist katkısı yapamayan deneyimli futbolcunun menacerinden kulüp bulmasını isteyen yönetim, bu ayrılığı gerçekleştirerek hem maaş yükünü azaltmayı hem de yabancı oyuncu kotasında yer açmayı istiyor.

ÇİN BASINI NE DİYOR?

Çin'in Guangzhou Evergrande takımında forma giyen ve son günlerde ismi Beşiktaş ile tekrar anılmaya başlanan Anderson Talisca için Çin'den açıklama var...

Çin basınının haberine göre Talisca'nın Guangzhou Evergrande'den ayrılma ihtimali ilk kez bu kadar kuvvetli. Çin'den Weibo gazetesinde Brezilyalı futbolcu hakkında ''Talisca için ayrılık iddiaları gerçeğe dönüşmek üzere'' yorumu yapıldı.

Talisca'nın tavırları ve performans düşüklüğü nedeniyle teknik direktör Fabio Cannavaro tarafından da üstünün çizildiği ve son yabancı sınırlama kararlarının ardından ayrılığın yüksek ihtimal olabileceği kaydedildi.

BEŞİKTAŞ İHTİMALİ BU KEZ DAHA FAZLA

Brezilyalı yıldızın geçen sezon da Beşiktaş'ın gündemine geldiği fakat siyah beyazlı kulünün 9 milyon euro ödemek istemediği hatırlanırken bu kez çok daha düşük bir ücrete transferin tamamlanabileceği belirtildi.

MAAŞ KARARI ETKİLİ OLDU

Son günlerde eski oyuncusu Talisca'yı yeniden kadrosuna katabileceği iddia edilen Beşiktaş'a Çin'den müjdeli haber geldi. İspanyol Mundo Deportivo gazetesinin haberine göre Çin Futbol Federasyonu astronomik futbolcu maaşlarına sınırlama getiriyor.

Buna göre Çin Ligi'nde oynayan Çinli oyuncular en fazla 628 bin euro, yabancı oyuncular ise en fazla 2,5 milyon euro kazanabilecek. Çin'de şu anda yıllık 8 milyon euro kazanan Talisca'nın Türkiye'ye dönüşünün önündeki en büyük engellerden biri olan yıllık ücreti böylece ortadan kalkacak.

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