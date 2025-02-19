Anderlecht maçına yedek ağırlıklı kadro!

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Fred, Tadic, Dzeko, En Nesyri ve Kostic gibi isimleri dinlendirmeyi planlayan tecrübeli teknik adam bu futbolcuların yerine Yusuf Akçiçek, Osayi Samuel, Mert Hakan, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun gibi isimlere şans verecek.

Sarı lacivertli takımda sakatlıkları nedeniyle tedavileri devam eden ve bireysel çalışan Livakovic, Djiku, Çağlar, Diego Carlos ve İsmail Yüksek da Anderlecht rövanşında kadroda olmayacaklar.

Livakovic sağlık ekibinin onay vermesi durumunda derbide kulübede oturacak.