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Anderlecht maçına yedek ağırlıklı kadro!

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#FENERBAHÇE#Jose Mourinho#Anderlecht
Anderlecht maçına yedek ağırlıklı kadro
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2025 07:00

F.BAHÇE Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun Anderlecht ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi play off turu rövanşında yoğun maç fikstüründe fiziksel yorgunluk yaşayan oyuncularını dinlendirmesi bekleniyor.

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Fred, Tadic, Dzeko, En Nesyri ve Kostic gibi isimleri dinlendirmeyi planlayan tecrübeli teknik adam bu futbolcuların yerine Yusuf Akçiçek, Osayi Samuel, Mert Hakan, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun gibi isimlere şans verecek.

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Sarı lacivertli takımda sakatlıkları nedeniyle tedavileri devam eden ve bireysel çalışan Livakovic, Djiku, Çağlar, Diego Carlos ve İsmail Yüksek da Anderlecht rövanşında kadroda olmayacaklar.

Livakovic sağlık ekibinin onay vermesi durumunda derbide kulübede oturacak.

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#FENERBAHÇE#Jose Mourinho#Anderlecht

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