×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Anderlecht Fenerbahçe maçını hakemi belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#Anderlecht#Fenerbahçe#UEFA Avrupa Ligi
Anderlecht Fenerbahçe maçını hakemi belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2025 14:02

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında 20 Şubat Perşembe günü deplasmanda Belçika'nın Anderlecht ekibiyle yapacağı maçı İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek.

Haberin Devamı

Fenerbahçe'nin Anderlecht ile deplasmanda oynayacağı mücadelede Sandro Scharer düdük çalacak. 

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, başkent Brüksel'deki Anderlecht Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak maçta düdük çalacak Scharer'in yardımcılıklarını Stephane De Almeida ve Jonas Erni üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini Luca Cibelli yapacak. Mücadelede Lukas Fahndrich VAR, Lionel Tschudi de AVAR olarak görev alacak.

Sarı-laciverliler, Belçika temsilcisini İstanbul'daki ilk maçta 3-0 mağlup etmişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Anderlecht#Fenerbahçe#UEFA Avrupa Ligi

BAKMADAN GEÇME!