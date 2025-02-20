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FenerbahÃ§e'nin tur kapÄ±sÄ±nÄ± araladÄ±ÄŸÄ± UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda 3-0'Ä±n rÃ¶vanÅŸÄ±nda BelÃ§ika temsilcisi Anderlecht'e konuk olacak. MÃ¼cadele Ã¶ncesinde geri sayÄ±m devam ederken iki takÄ±mÄ±n taraftarlarÄ± merak iÃ§erisinde "Anderlecht FenerbahÃ§e maÃ§Ä± ne zaman, saat kaÃ§ta, hangi kanalda?" sorusunun cevabÄ±nÄ± araÅŸtÄ±rÄ±yor. Hemen belirtelim ki maÃ§ Ã¶ncesinde karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n saati, canlÄ± yayÄ±n kanalÄ±, hakemi ve muhtemel 11'ler dahil detaylar belli oldu. Peki, Anderlecht FenerbahÃ§e maÃ§Ä± ne zaman, saat kaÃ§ta, hangi kanalda? Ä°ÅŸte merak edilip araÅŸtÄ±rÄ±lan Anderlecht FenerbahÃ§e maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n kanalÄ± ve saati ile ilgili detaylar...

ANDERLECHT FENERBAHÃ‡E MAÃ‡I NE ZAMAN, SAAT KAÃ‡TA, HANGÄ° KANALDA?Â



Anderlecht FenerbahÃ§e maÃ§Ä± 20 Åžubat PerÅŸembe yani bugÃ¼n saat 23.00'te baÅŸlayacak. MÃ¼cadele TRT1 ekranlarÄ±ndan canlÄ± olarak yayÄ±nlanacak.

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MAÃ‡IN HAKEMÄ° BELLÄ° OLDU!

FenerbahÃ§e'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rÃ¶vanÅŸÄ±nda BelÃ§ika'nÄ±n Anderlecht ekibiyle yapacaÄŸÄ± maÃ§Ä± Ä°sviÃ§reli hakem Sandro Scharer yÃ¶netecek.

KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ hakemliÄŸini Luca Cibelli yapacak. MÃ¼cadelede Lukas Fahndrich VAR, Lionel Tschudi de AVAR olarak gÃ¶rev alacak.

MUHTEMEL 11'LER BELLÄ° OLDU!



Anderlecht: Coosemans, Sardella, Adryelson, Hey, Augustinsson, Dendoncker, Leoni, Degreef, Strooykens, Huerta, Dolberg.Â



FenerbahÃ§e: Ä°rfan Can EÄŸribayat, Skriniar, Amrabat, Yusuf, Osayi-Samuel, Fred, Szymanski, Kostic, Ä°rfan Can Kahveci, Talisca, En-Nesyri.