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ANDERLECHT FENERBAHÇE MAÇI CANLI YAYIN Ä°ZLE 🔴|| Muhtemel 11'ler belli oldu! Anderlecht Fenerbahçe maçÄ± ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Anderlecht#Fenerbahçe#Maç
ANDERLECHT FENERBAHÃ‡E MAÃ‡I CANLI YAYIN Ä°ZLE ðŸ”´|| Muhtemel 11ler belli oldu Anderlecht FenerbahÃ§e maÃ§Ä± ne zaman, saat kaÃ§ta, hangi kanalda
OluÅŸturulma Tarihi: Åžubat 20, 2025 03:58

Anderlecht FenerbahÃ§e maÃ§Ä± ne zaman, saat kaÃ§ta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda FenerbahÃ§e bu akÅŸam BelÃ§ika'nÄ±n Anderlecht takÄ±mÄ±na konuk olacak. KarÅŸÄ±laÅŸma Ã¶ncesinde iki takÄ±mÄ±n taraftarlarÄ± baÅŸta olmak Ã¼zere sporseverler merak iÃ§erisinde baÅŸta belirtilen sorunun cevabÄ±nÄ± araÅŸtÄ±rÄ±yor. UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda 3-0'Ä±n rÃ¶vanÅŸ mÃ¼sabakasÄ±nda maÃ§Ä±n saati, canlÄ± yayÄ±n kanalÄ±, hakemi ve muhtemel 11'ler dahil detaylar belli oldu. Peki, Anderlecht FenerbahÃ§e maÃ§Ä± ne zaman, saat kaÃ§ta, hangi kanalda? Merak edenler iÃ§in ayrÄ±ntÄ±larÄ± haberimizde derledik. Ä°ÅŸte Anderlecht FenerbahÃ§e maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n kanalÄ± ve saati...

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FenerbahÃ§e'nin tur kapÄ±sÄ±nÄ± araladÄ±ÄŸÄ± UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda 3-0'Ä±n rÃ¶vanÅŸÄ±nda BelÃ§ika temsilcisi Anderlecht'e konuk olacak. MÃ¼cadele Ã¶ncesinde geri sayÄ±m devam ederken iki takÄ±mÄ±n taraftarlarÄ± merak iÃ§erisinde "Anderlecht FenerbahÃ§e maÃ§Ä± ne zaman, saat kaÃ§ta, hangi kanalda?" sorusunun cevabÄ±nÄ± araÅŸtÄ±rÄ±yor. Hemen belirtelim ki maÃ§ Ã¶ncesinde karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n saati, canlÄ± yayÄ±n kanalÄ±, hakemi ve muhtemel 11'ler dahil detaylar belli oldu. Peki, Anderlecht FenerbahÃ§e maÃ§Ä± ne zaman, saat kaÃ§ta, hangi kanalda? Ä°ÅŸte merak edilip araÅŸtÄ±rÄ±lan Anderlecht FenerbahÃ§e maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n kanalÄ± ve saati ile ilgili detaylar...

ANDERLECHT FENERBAHÃ‡E MAÃ‡I NE ZAMAN, SAAT KAÃ‡TA, HANGÄ° KANALDA?Â

Anderlecht FenerbahÃ§e maÃ§Ä± 20 Åžubat PerÅŸembe yani bugÃ¼n saat 23.00'te baÅŸlayacak. MÃ¼cadele TRT1 ekranlarÄ±ndan canlÄ± olarak yayÄ±nlanacak.

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MAÃ‡IN HAKEMÄ° BELLÄ° OLDU!

FenerbahÃ§e'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rÃ¶vanÅŸÄ±nda BelÃ§ika'nÄ±n Anderlecht ekibiyle yapacaÄŸÄ± maÃ§Ä± Ä°sviÃ§reli hakem Sandro Scharer yÃ¶netecek.

KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ hakemliÄŸini Luca Cibelli yapacak. MÃ¼cadelede Lukas Fahndrich VAR, Lionel Tschudi de AVAR olarak gÃ¶rev alacak.

ANDERLECHT FENERBAHÃ‡E MAÃ‡I CANLI YAYIN Ä°ZLE ðŸ”´|| Muhtemel 11ler belli oldu Anderlecht FenerbahÃ§e maÃ§Ä± ne zaman, saat kaÃ§ta, hangi kanalda

MUHTEMEL 11'LER BELLÄ° OLDU!

Anderlecht: Coosemans, Sardella, Adryelson, Hey, Augustinsson, Dendoncker, Leoni, Degreef, Strooykens, Huerta, Dolberg.Â 

FenerbahÃ§e: Ä°rfan Can EÄŸribayat, Skriniar, Amrabat, Yusuf, Osayi-Samuel, Fred, Szymanski, Kostic, Ä°rfan Can Kahveci, Talisca, En-Nesyri.

ANDERLECHT FENERBAHÃ‡E MAÃ‡I CANLI YAYIN Ä°ZLE ðŸ”´|| Muhtemel 11ler belli oldu Anderlecht FenerbahÃ§e maÃ§Ä± ne zaman, saat kaÃ§ta, hangi kanalda

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#Anderlecht#Fenerbahçe#Maç

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