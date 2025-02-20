Anderlecht 2-2 Fenerbahçe (UEFA Avrupa Ligi maçı özeti)

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UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş mücadelesinde Anderlecht ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

İlk mücadeleyi 3-0 kazanan sarı-lacivertliler, Anderlecht ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı ve UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükseldi.

Fenerbahçe, 4. dakikada En-Nesyri ile öne geçerken yanıt 19. dakikada Vazquez'den geldi.

Ev sahibi takım, 55. dakikada Vazquez ile bir gol daha bularak öne geçti. Son sözü ise 63. dakikada Yusuf Akiçek söyledi.

Bu sonuçla birlikte adını son 16 turuna yazdıran Fenerbahçe'nin rakibi Olympiakos ya da Rangers olacak.

MAÇ 15 DAKİKA DURDU

Karşılaşma, 7. dakikada tribünlerde çıkan arbede nedeniyle yaklaşık 15 dakika durduktan sonra yeniden başladı.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada savunmanın hatasında ceza sahası sol çaprazda topu kapan Dzeko’nun pasında En-Nesyri meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 0-1

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6. dakikada tribünlerde yaşanan olaylardan dolayı mücadele dururken oyuncular soyunma odasına girdi.

19. dakikada Skriniar’ın geri pasında kaleci İrfan Can’ın hatasında Vazquez topu filelere yolladı. 1-1

29. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Hazard’ın şutunda top yandan dışarı çıktı.

İkinci yarı birazdan...

İLK 11'LER

Anderlecht: Coosemans; Sardella, Hey, Adryelson, Ndiaye; Leoni, Dendoncker, Maamar; Hazard, Huerta, Vázquez

Fenerbahçe: İrfan Can, Kostic, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Osayi, Fred, Amrabat, Szymanski, Tadic, Dzeko, En-Nesyri