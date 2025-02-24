Ancelotti'nin Arda Güler açıklaması gündem oldu! İspanyollar o detay karşısında şaşkına döndü: 'Kariyerinin en zor dönemini yaşıyor!'

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Real Madrid'de Arda Güler krizi dinmiyor. Eflatun - beyazlı forma ile 2. sezonunu geçiren genç futbolcu, imza attığı günden bu yana süre almakta zorluk çekiyor.

ANCELOTTI BASIN TOPLANTISINDA NE DEMİŞTİ?

Son olarak Real Madrid'in sahasında Girona'yı 2-0 mağlup ettiği mücadelede de süre almayan milli futbolcu için teknik direktör Carlo Ancelotti, maç sonu düzenlenen basın toplantısında "Türk futbolcu ne durumda, fiziksel sorunu mu var, neden oynamıyor?" şeklindeki soru üzerine "İyi ve oynamaya hazır." diyerek çok kısa bir cevap vermeyi tercih etmişti.

İSPANYOLLARIN TEPKİSİNİ ÇEKTİ

İtalyan teknik adamın başta Arda Güler ve Endrick olmak üzere genç oyunculara forma şansı vermiyor olması İspanyolların tepkisini çekerken, milli futbolcumuz hakkında dikkat çeken bir detay haberi kaleme alındı.

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'KARİYERİNİN EN ZOR DÖNEMİNİ YAŞIYOR'

Ancelotti'nin bu sözleri üzerine İspanyol basını Arda Güler'in kariyerinin en zor dönemlerinden birini yaşadığını vurguladı.

Eldesmarque'nin haberine göre; Real Madrid'deki geleceği her geçen gün daha da belirsizleşiyor.

Söz konusu haberin detaylarında ise kulüp içerisindeki rekabet duygusu vurgulanırken, bu durumun Endrick ve Arda Güler gibi yıldızlar için olumsuz sonuçlar yarattığı aktarıldı.

Ayrıca haberde; deneyimli çalıştırıcının Arda Güler için yapmış olduğu açıklama 'herkesi şaşırttı' şeklinde yorumlandı.

EN SON 5. ŞUBATTA...

La Liga'da geride kalan 25 haftanın 16'sında oynayan ve 6 maçta ilk 11'de çıkan Arda Güler, Real Madrid'de toplamda 605 dakika süre aldı.

25 Şubat'ta 20 yaşına girecek olan Arda, Real Madrid'de bu sezon oynanan tüm maçlarda en fazla süre alan futbolcular sıralamasında 18. sırada yer alıyor.

Arda Güler, son olarak 5 Şubat'ta deplasmanda Leganes'e karşı oynadıkları maçta 76. dakikada oyuna girmişti.