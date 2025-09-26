Ancelotti'den olay açıklama! 'Mourinho tükenmiş biriydi'

Haberin Devamı

Brezilya Milli Takımı'nın teknik direktörü Carlo Ancelotti, 'The Dream - Winning the Champions League Records' adlı otobiyografisinde Chelsea kariyerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

'BİR RUS OLİGARK İÇİN ÇALIŞIYORDUM'

"Abramovich, Chelsea ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanmamı ve Chelsea'nin sahada kimliğini ortaya koymasını istediğini açıkça belirtti. Ama şimdi, her şeyin her zaman yolunda gitmesini beklediğini aniden anladığım bir Rus oligark için çalışıyordum. Ve eğer iyi gitmezse, nedenini bilmek istiyordu. Cevapları vermek benim işimdi."

"Wigan'a karşı 3-1 yenildiğimiz maçın ardından, Abramovich'in ne kadar pratik ve talepkar olabileceğini anladım. Bu, kulüpteki zamanıma ilk gölgenin düştüğü andı. Abramovich, cevaplar talep ettikten sonraki sabah antrenman sahasındaydı. Ne yanlış gitmişti?

Haberin Devamı

Berlusconi'den hiç bu kadar sıkı bir denetim görmemiştim. O da talepkar bir kulüp sahibiydi ve bazen ihtiyacım olmayan oyuncuları satın alır, onları takıma uydurmamı veya taktikler hakkında tartışmamı beklerdi. Ama çoğu zaman İtalya Başbakanı olduğu için mikro yönetim yapmazdı. Düşünmesi gereken daha önemli şeyler vardı."

'MOURINHO'NUN PANZEHİRİ OLMALIYDIM'

"Abramovich'in gönderdiği Mourinho'nun Inter'ine elendik. Ertesi gün Abramovich sadece benimle değil, tüm takımla konuştu. Benim sorunum, Mourinho'nun zaferinin Abramovich ile olan ilişkilerim için iyi olmamasıydı. Ben Mourinho'nun panzehiri olmalıydım: sakin, ölçülü ve dramın ardından takımı yeniden canlandırabilecek biri.

"Abramovich'e göre Jose Mourinho tükenmiş biriydi. Onun senaryoyu bozmasına izin verdim. Kulüp sahibini utandırmıştım. Abramovich beni Avrupa'daki başarı veya başarısızlığımla değerlendiriyordu ve Şampiyonlar Ligi bana işimi kaybettirdi."