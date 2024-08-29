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'Ancelotti, Modric'i sildi, Arda Güler'i öne çıkardı'

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#Real Madrid#Arda Güler#Ancelotti
Ancelotti, Modrici sildi, Arda Güleri öne çıkardı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2024 07:00

Real Madrid’in Valladolid ile oynadIğı maçta ilk 11’de sahaya çıkan Arda Güler’in bu sezon geri planda kalmayacağı ve kadrodaki yerinin Luka Modric’in önünde olduğu ifade edildi.

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İspanya’nın en büyük üçüncü radyo istasyonu olan Onda Cero’da yorumculuk yapan Şilili eski futbolcu Fernando Burgos, Real’deki son gelişmeleri değerlendirirken, "Modric, Arda Güler ve Brahim’in gerisinde yer alıyor. Ancelotti, tercihini Güler ve Brahim Diaz arasında yaptığını belirtti ve Modric’ten hiç bahsetmedi" diye konuştu.

"ANCELOTTI'NİN HAKLI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI"

Teknik direktör Ancelotti de Valladolid maçının ardından "Arda Güler orta saha olarak başladı. Bugün seçimim onun ve Brahim arasındaydı ve ona süre vermenin iyi olacağını düşündüm. Sonuç olarak iyi bir maç çıkardı" demişti. Burgos yaptığı yorumda "Bundan sonra Modric artık orta sahada ilk akla gelen seçenek olmayacak. Arda ve Brahim Diaz’ın sahadaki performansı da Ancelotti’nin kararının ne kadar doğru olduğunu kanıtladı" ifadesini kullandı.

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Ancelotti, Modrici sildi, Arda Güleri öne çıkardı

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#Real Madrid#Arda Güler#Ancelotti

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