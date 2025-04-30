Ancelotti ile Brezilya anlaşması dün gece 11'de iptal oldu! Masadan kalkan Brezilya'dan Jorge Jesus sürprizi

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Brezilya Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası öncesi yüksek profilli bir teknik direktörle çalışmaya karar vermiş, bunun için de Carlo Ancelotti'ye yönetilmişti.

Real Madrid'de Şampiyonlar Ligi, Kral Kupası'na veda eden LaLiga'da şampiyonluk şansı da oldukça azalan Ancelotti'yle sezon sonu yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Ancelotti yerine eski futbolcusu ve Bayer Leverkusen Teknik Direktörü Xabi Alonso'yu getirmek için harekete geçmişti.

ŞOK EDEN GELİŞME

Madrid devinden ayrılacak olan Ancelotti'ye gözünü diken Brezilya Futbol Federasyonu, tecrübeli hocayla görüştü. İlk görüşmelerde iki tarafta anlaşma sıcak bakmış ve imza için geri sayıma geçmişti. Fakat dün gece şok eden bir gelişme yaşandı.

ANLAŞMA DÜN GECE 11'DE ÇÖKTÜ

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Dün gece saat 11'de Ancelotti ile Brezilya imza için bir araya geldi Fakat iki taraf arasında önceden kesinleşen anlaşma bir anda çöktü.

ANCELOTTİ GÖRÜŞME İÇİN LONDRA'YA GİTTİ

Marca'nın haberine göre, Carlo Ancelotti Brezilya'nın yeni teknik direktörü olacaktı. Her şey tamamlanmıştı ve eksik olan tek şey imza ve resmi açıklamaydı. Aslında Real Madrid teknik direktörü dün Brezilya Futbol Federasyonu temsilcileriyle görüşmek üzere Londra'ya gitti.

RÜZGAR BİR ANDA TERSİNE DÖNDÜ

Her şeyin tamamlandığı ve eksik olan tek şeyin Madrid'de atılması gereken imza olduğu bir toplantıydı bu. Ancak dün saat 23.00'ten sonra Brezilya Federasyonu'na yakın birkaç kaynak , Ancelotti ile yapılan anlaşmanın neredeyse bozulduğunu söylemeye başladı.

ANLAŞMAZLIK NEDENİ BELLİ OLDU

Federasyon çevrelerine göre bunun nedeni, İtalyan teknik adamın Brezilya Konfederasyonu'na Haziran ayında milli takımın başında olamayacağını söylemiş olmasıydı. Bu durum, müzakerelerde Ancelotti'nin Dünya Kupası elemeleri için Haziran ayında milli takımın başında olması gerektiğini her zaman açıkça ifade etmiş olan Brezilyalı yetkililer tarafından anlaşılamadı.

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BREZİLYALILAR ÇOK KIZDI

İletilen bilgilere göre Brezilyalı yetkililer son derece öfkeliydi ve teknik direktör olarak seçilen Ancelotti ile yapılan anlaşmanın bozulduğunu söyledi. Bu gelişmeler ışığından anlaşma son dakikada iptal oldu.

BREZİLYA, JORGE JESUS'A TEKLİF GÖTÜRDÜ

Masadan kalkan Brezilya, teknik direktörlük görevi için şu anda Al Hilal teknik direktörü olan ve Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus'a teklif götürdü. Bu anlaşmanın ise kısa süre için sonuçlanmasının beklendiği aktarıldı.

AL HİLAL'DEN ANCELOTTİ'YE YILLIK 50 MİLYON EURO

Son dakika gelişmesiyle şaşkınlığını kısa sürede atlatan Suudi Al Hilal yönetimi ise ayrılacak Jorge Jesus yerine Carlo Ancelotti'yi getirmek için harekete geçti. Habere göre Arapların Ancelotti'yi senelik 50 milyon euroluk bir sözleşme teklif ettiği ifade edildi.