Ancelotti hakim karşısında! İspanya'da vergi kaçırmak suçundan yargılanıyor

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Madrid İl Mahkemesinde görülen davaya Ancelotti, eşi Mariann Barrena ile oğlu ve aynı zamanda Real Madrid yardımcı antrenörü olan Davide Ancelotti'nin eşliğinde geldi.

Basının büyük ilgili gösterdiği dava öncesinde mahkemeye girerken kısa bir açıklama yapan Carlo Ancelotti, şimdiye kadar olduğu gibi suçsuzluğunu savunup anlaşmak için değil, ifadesini vermek için geldiğini kaydetti.

Ancelotti, Real Madrid'deki ilk döneminde 2014'te 386 bin 361 Euro, 2015'te 675 bin 718 Euro olmak üzere toplamda 1 milyon 62 bin Euro vergi kaçırmakla suçlanıyor.

Savcılık, İtalyan teknik direktör için 4 yıl 9 ay hapis cezası ile vergi borcunun vergi dairesi tarafından haciz yoluyla tahsil edilmesini, cezalarla birlikte toplamda 3 milyon 186 bin 237 Euro ödemesini talep ediyor.

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Carlo Ancelotti, şimdiye kadar hakkındaki iddiaları reddederek, suçsuz olduğunu savundu.

İspanya'da geçmişte aralarında teknik direktör Jose Mourinho, futbolculardan Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ve Arda Turan gibi isimlerin de olduğu futbol dünyasından çok sayıda isim vergi kaçırma suçlamasıyla yargılanmış, daha sonra maliye ile anlaşarak para cezası ile yasal süreci kapatmıştı.

ANCELOTTI SAVUNMA YAPTI: "REAL MADRID VE DANIŞMANIM NE DERSE ONU YAPTIM"

Maliyeden 1 milyon avrodan fazla para kaçırmakla bağlantılı olarak iki farklı mali suçtan yargılanan ve savcılık tarafından 4 yıl 9 ay hapsi talep edilen Ancelotti, "Real Madrid ve danışmanım ne derse onu yaptım. Ne kulüp ne de danışmanım bir sorun olduğu konusunda beni uyardı." dedi.

Real Madrid ile 2013 yılında sözleşme imzaladığında, İspanyol kulübünün maaşının yüzde 15'lik bölümünü imaj haklarından karşılanmasını önerdiğini aktaran Ancelotti, "O dönemde bütün futbolcularda bu vardı. Hatta önceki teknik direktör Mourinho bile aynı tip sözleşmeye sahipti. Bunu kabul etmek bana çok normal geliyordu." açıklamasında bulundu.

İtalyan teknik adam savunmasında şu ifadeleri kullandı:

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"Benim için tek önemli olan üç yıl boyunca net 6 milyon avro almaktı. Hiçbir zaman bir şeylerin doğru olmadığını fark etmedim ve savcılığın beni soruşturduğuna dair herhangi bir tebligat almadım. Kulüp, sözleşmedeki yapıyla (yüzde 15 imaj hakkı) ilgili bana teklif yaptığında İngiliz danışmanımla temasa geçtim ve bir daha asla bu konuyla ilgilenmedim. Çünkü her şey doğru gözüküyordu. Bunun bir usulsüzlük olduğunu düşünmedim."

Sadece eline geçecek net maaşı düşünerek hareket ettiğini, bunun bir sahtekarlık yaratabileceğini hiçbir zaman düşünmediğini dile getiren Ancelotti, "Eğer şimdi buradaysam her şeyin o kadar da doğru olmadığını düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

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Mahkemeye eşi Mariann Barrena ile oğlu ve aynı zamanda Real Madrid yardımcı antrenörü olan Davide Ancelotti'nin eşliğinde gelen Ancelotti'nin hakkındaki vergi kaçırma davasının yarın da sürmesi, ardından önümüzdeki günlerde kararın açıklanması bekleniyor.