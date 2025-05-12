Ancelotti, El Clasico sonrası Arda Güler'le görüştü: Seni devre arasından oyundan çıkardım çünkü...'

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İspanya LaLiga'da dün oynanan El Clasico'da Real Madrid ile Barcelona karşı karşıya geldi.

Türk futbolseverler için bu El Clasico'nun diğerlerinden önemli bir farkı vardı çünkü milli yıldız Arda Güler maça ilk 11'de başlayacaktı.

Son haftalarda yükselen formuyla dikkat çeken genç Arda, Celta Vigo maçında 1 gol, 1 asistlik performansıyla galibiyetin mimarlarından olmuştu. Onu izleyen herkes Arda Güler'in Barcelona karşısındaki dev maça ilk 11'de başlaması gerektiğinden bahsederken ona süre vermekte cimri davranan hocası Carlo Ancelotti bile daha fazla direnemedi.

2-0 ÖNE GEÇEN REAL MADRİD ŞOKA UĞRADI

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Real Madrid'in El Clasico için açıklananan ilk 11'inde Arda Güler de vardı. Futbol dünyasının ekran başına geçtiği dev maçta ilk düdükle beraber Real Madrid müthiş başladı. Bir anda Mbappe'nin iki golüyle öne geçen Madrid devi, ilk yarı sona erdiğinde 4-2 gerideydi. 2-0'lık avantaja rağmen soyunma odasına bu skorla gitmek Real Madrid'de şok etkisi yarattı.

ARDA GÜLER DEVRE ARASINDA OYUNDAN ALINDI

Devre arasında takıma hemen müdahale etmesi gerektiğini anlayan Carlo Ancelotti, ilk 45 dakikada pek etki gösteremeyen Arda Güler'i oyundan aldı. İtalyan teknik adam, genç yıldız yerine oyuna Brahim'i dahil etti.

EL CLASİCO'NUN GALİBİ BARCELONA

Madrid devinde son günlerini yaşayan ve koltuğunu Xabi Alonso'ya devredecek olan Ancelotti'nin bu hamleleri de etki etmedi. İkinci yarı Mbappe bir gol daha yaparak maçı hat-trickle tamamlasa da El Clasico'dan galip ayrılan taraf Barcelona oldu.

ARDA GÜLER'E ELEŞTİRİ: KAYIPLARI OYNADI

Barcelona'nın galibiyetiyle şampiyonluk şansı bitme noktasına gelen ve bu sezon oynanan tüm El Clasicoları kaybeden Real Madrid'de eleştiri okları Ancelotti özelinde futbolculara çevrildi.

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Sahada kaldığı 45 dakika boyunca oyuna etki edemeyen Arda Güler de eleştirilerden nasibi aldı. İspanyol medyasında Arda için 'Kendisine verilen şansı değerlendiremedi. Yıldızlaşmasının beklendiği El Clasico'da kayıpları oynadığı' yorumları yapıldı.

ANCELOTTİ, ARDA'YA AÇIKLAMA YAPTI

Öte yandan Ancelotti'nin devre arasında oyundan aldığı Arda Güler ile arasında yaşanan diyalog da ortaya çıktı. Madrid merkezli Defense Central'de yer alan habere göre İtalyan teknik adam, 19 yaşındaki Türk yıldızı devre arasında oyundan aldıktan bir konuşma yaptı. Ancelotti'yi Arda'yı neden oyundan aldığını şu sözlerle açıkladı.

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'SENİ OYUNDAN ALDIM ÇÜNKÜ...'

'Sen harika bir oyuncusun, bu kulüpte çok harika maçlar çıkaracaksın... Ama bugün Brahim'in sağda alanı daha iyi tehdit edebileceğini düşündük, bu yüzden seni çıkarmak zorunda kaldık çünkü Modric'i oyunu kontrol etmek için oyuna alacaktık ve kaybediyorduk.' dedi.

Arda'nın da oyundan alınma nedenini anladığı ve oyuncu değişikliğini sorunsuz şekilde kabul ettiği aktarıldı.

ARDA İÇİN YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

El Clasico'daki performansına rağmen onu takip edenler Arda Güler'in Real Madrid'deki geleceğini çok parlak olacağı konusunda hemfikir. Çünkü kendisini yedek kulübesine hapseden Carlo Ancelotti ile yollar ayrılıyor. Üstüne üstelik Don Carlo yerine takımın başına Arda'ya hayran olan Xabi Alonso geliyor.

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LEVERKUSEN'E İSTEDİ, MADRİD'DE KAVUŞUYOR

Gerek oyun planı gerekse genç yıldızlara verdiği önemli bilinen Xabi Alonso, Bayer Leverkusen'e Arda'yı transfer etmek istemişti. İspanyol teknik adam bunu başaramasa da Türk yıldızla Real Madrid'de bir araya geliyor.

LaLiga'nın bitişinden itibaren Real Madrid'in Xabi Alonso'yu 3 yıllığına takımın başına getireceği belirtildi.