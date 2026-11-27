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Anayasa Mahkemesi (AYM), soruşturma açılmasıyla taraftarın otomatik olarak maçlardan derhal men edilmesini ve maç günlerinde karakola giderek imza atmasını öngören düzenlemeyi Anayasa’ya aykırı bularak iptal etti. AYM, müsabakaya alınmama tedbiri süresince mahkemeye başvuru yapılamadığını anımsatarak, ‘keyfiliği önleyici yargısal mekanizmaya yer verilmediği’ için iptal kararı verdi.

Dünkü Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Alanya 3. Asliye Ceza Mahkemesi ile İstanbul Anadolu 71. Asliye Ceza Mahkemesi, baktıkları seyirden yasaklanma tedbirine uymama suçundan açılan davalarda, kuralların Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptali için AYM’ye başvurdu. AYM de kanunda ilgili maddelerin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline oybirliği ile karar verdi.

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SORUŞTURMA AÇILINCA OTOMATiK YASAK UYGULANIYORDU

Mevcut düzenlemede 6222 sayılı Kanun kapsamında belirli suçlardan hakkında soruşturma başlatılan kişiye seyirden yasaklama tedbiri doğrudan uygulanabiliyordu. Seyirden yasaklama tedbiri bulunan kişiler, yasak kararına konu olan takımın maçlarının oynandığı günlerde belirli saatlerde kolluk birimine başvurmak zorundaydı.

ŞiMDi NE OLACAK?

Resmi Gazete’de yayımlanan karar 9 ay sonra yürürlüğe girecek. İptal edilen hükümler 26 Ağustos 2027’de yürürlükten kalkacak. Bu tarihe kadar soruşturmada men ve maç günü karakola gitme zorunluluğu uygulanmaya devam edebilecek ancak yeni bir düzenleme yapılması gerekecek.

Av. Alpay KÖSe: HER MAÇ GÜNÜ 2 KEZ KOLLUĞA GİDİLMESİ ÖLÇÜSÜZ MÜDAHALEDİR

· KARARI doğru buluyor ve destekliyorum. Soruşturma aşamasındaki seyir yasağı etkili bir hâkim denetimine açık olmalı. Ayrıca, kişinin işi ve seyahat planları gözetilmeden her maç günü 2 kez kolluğa gitmeye zorlanması, Anayasa’nın güvence altına aldığı seyahat ve çalışma özgürlüklerine ölçüsüz bir müdahale. Bugünkü teknolojiyle, örneğin elektronik bilet ve turnike kontrolleri üzerinden, stada giriş yasağını kişinin günlük hayatına daha az müdahale ederek denetlemek mümkün.