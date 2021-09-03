Anastasios Bakasetas, Trabzonspor'da altın çağını yaşıyor!

Trabzonspor'un Yunan orta saha oyuncusu Anastasios Bakasetas, skor açısından kariyerinin en verimli sezonunu yaşıyor. Bordo mavili formayla UEFA Konferans Ligi’nde 4, Süper Lig’de 3 maça çıkıp 2 gol, 4 asist üreten 28 yaşındaki futbolcu, Yunanistan Milli Takımı’nın önceki gün İsviçre’ye 2-1 yenildiği özel karşılaşmada takımının tek golünün pasını verdi.

Yıldız oyuncu bu sezon bir tek Roma maçlarında skora katkı yapamadı. Trabzonspor’da yenilerden en çok süre alan isim Marek Hamsik oldu. 7 maçın tamamında oynadı.

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