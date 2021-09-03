Anastasios Bakasetas, Trabzonspor'da altın çağını yaşıyor!
Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Anastasios Bakasetas, kariyerinin en özel dönemini geçiriyor.
Trabzonspor'un Yunan orta saha oyuncusu Anastasios Bakasetas, skor açısından kariyerinin en verimli sezonunu yaşıyor. Bordo mavili formayla UEFA Konferans Ligi’nde 4, Süper Lig’de 3 maça çıkıp 2 gol, 4 asist üreten 28 yaşındaki futbolcu, Yunanistan Milli Takımı’nın önceki gün İsviçre’ye 2-1 yenildiği özel karşılaşmada takımının tek golünün pasını verdi.
Yıldız oyuncu bu sezon bir tek Roma maçlarında skora katkı yapamadı. Trabzonspor’da yenilerden en çok süre alan isim Marek Hamsik oldu. 7 maçın tamamında oynadı.
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