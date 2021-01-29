Anastasios Bakasetas, adım adım Trabzonspor'a transfer oluyor!
Trabzonspor'un Anastasios Bakasetas transferini büyük oranda bitirdiği ve Yunan futbolcunun Trabzon'a doğru yolda olduğu belirtildi.
Anastasios Bakasetas, Trabzonspor'a imza atmak üzere. Bordo mavili takım, transfer döneminde Anastasios Bakasetas'ı kadrosuna katmaya çok yaklaştı.
Fanatik'in haberine göre 27 yaşındaki Yunan futbolcu özel uçakla 01:00'de Trabzon'a gidecek.
Trabzonspor'un Alanyaspor ile her konuda anlaştığı ve Bakasetas için Alanyaspor'a 3 milyon Euro bonservis ödeneceği belirtildi.
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