Anadolu’da kadın futbolu güç kazanacak

Program kapsamında, geçen seneden bu yana devam ettirdiği Malatya Kızlar Futbol Takımı sponsorluğuna yenilerini ekliyor. Kayseri, Ordu, Denizli ve Samsun’da TFF’nin farklı liglerinde rekabet eden 4 takımı daha destekleyerek kadın futbolunun gücüne güç katıyor.

Kotex markasının bağlı olduğu Kimberly-Clark Türkiye’nin Genel Müdürü Sibel Demir, başlattıkları yeni destek programının lansmanında, Malatya Kızlar Futbol Takımı’na ek olarak, Kayseri’de Kayseri Gençlerbirliği Spor Kulübü, Ordu’da Orduspor 1967 Futbol İşletmeciliği ve Spor Kulübü, Denizli’de Horozkent Spor Kulübü ve Samsun’da İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor Kulübü takımlarının da sponsorluğunu üstlendiklerini açıkladı.

Sibel Demir, “Kotex, sektöründeki klişe ve önyargıları yıkmayı hedefleyen, tüketicisine cesur, farklı, modern ve ön kabullerden bağımsız bir iletişim diliyle yaklaşan bir marka. Değer iletişimi kapsamında kadın futboluna odaklanmamız da markamızın bu güçlü duruşundan kaynaklanıyor. Kadın futboluna dair ‘erkek sporu’ klişesi ve toplumun konuya yaklaşımı Anadolu’nun birçok yerinde olduğu gibi büyükşehirlerde de benzerlik gösteriyor. Bu sebeple futbol diyoruz ve ekliyoruz; kadınların isterlerse her konunun üstesinden gelebileceğini biliyoruz ve bunu sahada göstermeleri için futbolu bir sembol olarak ele alıyoruz. Bu anlamda futbolun çok güçlü bir toplumsal farkındalık yaratacağına inanıyoruz. Futbolun sadece futbol olmadığını, hayatın ta kendisi olduğunu göstermek için Kızlar Sahada ekibiyle önemli bir yolculuğa çıkıyoruz” dedi.

TFF’nin kadın liglerindeki 5 takım rekabete Kotex & Kızlar Sahada sponsorluğunda devam edecek; oyuncular futboldan daha da fazlasını deneyimleyecek

Kotex’in program ortağı Kızlar Sahada’nın kurucularından Kiraz Öcal ise “Kotex, kadın futbolunda büyük kurumsal sponsorların dikkatini çekmeyen takımlara odaklanarak, kadın sporcuların gelişimi ve desteklenmesi adına çok değerli bir inisiyatif aldı. Bu programı özel kılan ise klasik sponsorluğun ötesinde bir deneyim sunması, futbol tekniklerinin yanı sıra A takım oyuncularına özel tasarlanmış olan Futbolcu Gelişim Programı’nın ulaştırılacak olması. Bu yeni program kapsamında kadın sporcularımıza ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’, ‘Başarı için Psikolojik Dayanıklılık’, ‘Kişisel Marka Olma’, ‘Kariyer Yönetimi’ gibi çeşitli alanlarda eğitim ve koçluk vererek oyuncuların kişisel yetkinliklerinin ve kariyer gelişim becerilerinin artırılmasını hedefliyoruz. Futbolun futboldan çok daha fazlası olduğu anlayışıyla Kotex’in sponsoru olduğu takımlardaki kadın futbolcuların yanı sıra antrenörler ve sporcu ailelerine de bir yıl süreyle, yerinde ve online eğitimler vererek, sporculara hayata tutunabilecekleri pek çok beceri kazandıracağız” dedi.

Kotex, Kızlar Sahada ile gerçekleştireceği futbolcu gelişim programıyla, genç kadınlara içinde oldukları şartları ve yaşadıkları hayat standartlarını aşabileceklerini ve isterlerse hayal ettikleri yere ulaşabileceklerini gösterebilmeyi hedefliyor.