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Anadolu Efes'ten hakem tepkisi

#Euroleague#Anadolu Efes#Barcelona
Anadolu Efesten hakem tepkisi

Anadolu Efes, Turkish Airlines Euroleague’in 13’üncü haftasında Barcelona ile oynanan maçta hakemlerin gösterdiği yönetim ve verdiği kararlarla ilgili olarak bir açıklama paylaştı. Lacivert-beyazlı kulüp, hakemlerin yönetiminin beklenilen düzeyde olmadığını ifade ederek karşılaşmalarda daha az hakem hatası olması temennisinde bulundu.

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Turkish Airlines Euroleague’in 13’üncü haftasında Anadolu Efes, sahasında Barcelona ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İspanyol ekibi, uzatmalar sonucunda 95-93 kazanırken karşılaşmada hakemlerin verdiği kararlar tepki çekti. Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman’ı iki teknik faul ile ihraç eden ve Shane Larkin’in 5’inci faulü almasını sağlayan kararda ciddi eleştiriler alan hakemler konusunda Anadolu Efes bir açıklama paylaştı. Resmi internet sitesinden paylaşılan açıklamada,

"Anadolu Efes Spor Kulübü olarak, oynadığımız bütün maçlarda fair play içerisinde sonuna kadar mücadele ederek kazanmayı amaçlamaktayız. Gururla yer aldığımız Turkish Airlines Euroleague ve Türkiye Basketbol Süper Liginde de aynı mücadelemizi sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Daha iyi oynayanın kazandığı bir maçı oynamak en büyük arzumuzdur. Maalesef, geçtiğimiz gün oynadığımız maçta olduğu gibi, çok belirgin hatalar sahadaki mücadelenin önüne geçtiği zaman da gerçekten üzülüyoruz. Her galibiyetin çok değerli olduğu Avrupanın en iyi liginde 2020-2021 sezonu finalistlerinin maçındaki hakem yönetimi maalesef beklenildiği düzeyde gerçekleşememiştir. Maçın sonunda çalınan yanlış düdükler iki takımın da nefesleri kesen mücadelesinin önüne geçmiştir. Her takımın sonuna kadar fair play içerisinde mücadele ettiği maçlarda daha az hakem hatası olması en büyük dileğimizdir" denildi.

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#Euroleague#Anadolu Efes#Barcelona

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