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Anadolu Efes’ten Euroleague’de seyirci rekoru

#Euroleague#Aandolu Efes#Basketbol
Anadolu Efes’ten Euroleague’de seyirci rekoru

Anadolu Efes Spor Kulübü, 2021 - 2022 sezonunun 13 maçlık diliminde seyirci rekorunun sahibi oldu.

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Anadolu Efes, biletleri iki gün önceden tükenen FC Barcelona karşılaşmasında, Sinan Erdem Spor Salonu'nda 15.008 basketbolseveri ağırladı ve Turkish Airlines EuroLeague 2021 2022 sezonunun şu ana kadar olan bölümünde bir maçta en fazla seyirciyi ağırlayan takım oldu. Anadolu Efes'e en çok yaklaşan takımlar ise tek maç bazında yaklaşık 10 bin taraftarı salonlarında ağırladı.

Sezonluk taraftar ortalamalarıyla son yıllarda EuroLeague'de çok istikrarlı bir başarı elde eden Anadolu Efes, 2021 2022 sezonunun kalan bölümü için kombine satışlarını da sürdürüyor. Kapalı gişe maçlar için önceden yerlerini garantilemek isteyen Anadolu Efesliler, kombinelere büyük ilgi gösteriyor.

Anadolu Efes, bir sonraki EuroLeague iç saha maçında ise İspanya temsilcisi Bitci Baskonia Vitoria-Gasteiz'i ağırlayacak.

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#Euroleague#Aandolu Efes#Basketbol

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