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Basketbol
AA
Haber Giriş: 16.11.2020 - 14:17 | Son Güncelleme:

Anadolu Efes'ten "Dijital Tribün" atılımı! Bayern maçında 200 taraftar...

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Anadolu Efes'ten "Dijital Tribün" atılımı! Bayern maçında 200 taraftar...
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Anadolu Efes, seyircisiz oynanan THY Avrupa Ligi maçlarında "Anadolu Efes Spor Kulübü Dijital Tribünü" ile taraftarlarına dijital olarak salonda olma şansı verecek.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Sinan Erdem Spor Salonu'nda yarın oynanacak Bayern Münih maçıyla uygulamanın ilk kez hayata geçirileceği belirtildi. 

Açıklamada, Anadolu Efes Spor Kulübü Mobil Uygulaması ve Instagram hesabındaki kampanyalara katılacak basketbolseverlerin, evlerinde maçı izlerken aynı zamanda Microsoft Teams platformunun "Together" özelliği sayesinde dijital tribünde de yerlerini alabilecekleri bildirildi.

Sanal tribünde yer alacak 200 taraftarın seçimiyle ilgili olarak ise şu bilgi paylaşıldı:

"Anadolu Efes Spor Kulübü Mobil Uygulaması üzerinden yayınlanacak kampanyaya katılacak veya Instagram'da paylaşılacak içeriğin altına 'Dijital Tribün’de olmalıyım çünkü ….' diyerek en yaratıcı sebebi paylaşan basketbolseverler, beIN Sports ve Microsoft Teams desteğiyle Anadolu Efes Spor Kulübü Dijital Tribünü'nde yer alabilecek. 'Tribün heyecanına +1 olacak' taraftarlar, Anadolu Efes - Bayern Münih karşılaşmasını Microsoft Teams platformu üzerinden canlı takip ederken aynı zamanda takımlarını jestleri ve tezahüratları ile destekleyebilecek."

 

Anadolu Efesten Dijital Tribün atılımı Bayern maçında 200 taraftar...

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