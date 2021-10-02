Anadolu Efes'ten Beşiktaş Icrypex'e 46 sayı fark

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Anadolu Efes ikinci galibiyetini alırken, siyah-beyazlı ekip ikinci kez mağlup oldu.

Karşılaşmanın ilk dakikalarında dışarıdan etkili olan Beşiktaş Icrypex, Buliett ve Bone'un üç sayılık basketleriyle 8-7 öne geçti. Siyah-beyazlı ekip, boyalı alanda iyi savunma yapan rakibi karşısında dışarıdan kaçırmaya başladı ve Anadolu Efes, Beaubois'in basketleriyle 7. dakikada 16-10 üstünlük yakaladı.

Dış şutlarda Anderson ile sayı üretmeye devam eden ve son dakika içinde farkı 18 sayıya (33-15) çıkaran konuk ekip, ilk çeyreği de 33-17 önde geçti.

Anadolu Efes'ın boyalı alandaki iyi savunması karşısında pota altında şut imkanı bulamayan ve dışarıdan da dengesiz atışlar yapan siyah-beyazlı takım, 7 dakika sayı üretemedi. Anderson ile üç sayılık basketler kazanan lacivert-beyazlı ekip, 3. periyot sonunda farkı 37 sayıya çıkardı: 22-59.

Karşılaşmanın 3. periyodunu 84-40 önde geçen Anadolu Efes, karşılaşmayı da 101-55 kazandı.