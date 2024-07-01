Anadolu Efes'ten ayrılan Erten Gazi, Fenerbahçe Beko'da

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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bu anlaşmanın kulübümüze ve Erten Gazi'ye hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu bir sezon yaşamasını temenni ediyoruz." denildi.

27 yaşındaki basketbolcu, 2020 yazından bu yana Anadolu Efes forması giyiyordu.

ŞEHMUS HAZER İLE YOLLAR AYRILDI

Kulüpten yapılan açıklamada, "2021-2024 yılları arasında Fenerbahçe Beko kadrosunda yer alan sporcumuz Şehmus Hazer ile yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı Şehmus Hazer’e teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz." denildi.