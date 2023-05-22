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Anadolu Efes’ten açıklama! "Başantrenör ve oyuncu transferi..."

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#Basketbol#Anadolu Efes#Basketbol Süper Lig
Anadolu Efes’ten açıklama Başantrenör ve oyuncu transferi...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2023 15:18

Anadolu Efes Kulübü, son günlerde medya kuruluşları tarafından paylaşılan başantrenör ve oyuncu transferi haberleriyle ilgili bir açıklama yayınladı.

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Açıklama şöyle;

"Son günlerde medya kuruluşları tarafından paylaşılan başantrenör ve oyuncu transferi haberlerinden ötürü, kulübümüz tarafından kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı hissedilmiştir.

Şu an için herhangi bir resmi transfer söz konusu değildir. Kulübümüz, bu tip gelişmeler olduğunda her zamanki gibi taraftarlarımızı internet sitemiz ve resmi sosyal medya hesaplarımız üzerinden bilgilendirecektir.

Kulübümüzün şu anki odak noktası, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff karşılaşmaları ve bu organizasyondaki 16. şampiyonluğu elde etmek üzerinedir."

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#Basketbol#Anadolu Efes#Basketbol Süper Lig

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