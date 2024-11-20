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Anadolu Efes'te yeni sportif direktör İsmail Şenol oldu

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#Anadolu Efes#İsmail Şenol#Basketbol
Anadolu Efeste yeni sportif direktör İsmail Şenol oldu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2024 13:49

Anadolu Efes'te sportif direktörlük görevine İsmail Şenol getirildi.

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Anadolu Efes Spor Kulübü Sportif Direktörlük görevine İsmail Şenol getirildi.

Lacivert beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle;

"Basketbol dünyasında 20 yılı aşkın bir tecrübeye sahip olan İsmail Şenol, basılı yayıncılıkta editörlük ve yazarlık, görsel yayıncılıkta ise sunuculuk ve üst seviye yöneticilik yaptı.

İsmail Şenol ayrıca çeşitli Euroleague ve NBA takımlarının scouting danışmanlığı da yaptı.

Sayın Şenol’a ailemize katıldığı için hoş geldin diyor ve yeni görevinde başarılar diliyoruz.

Anadolu Efes Spor Kulübü"

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#Anadolu Efes#İsmail Şenol#Basketbol

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