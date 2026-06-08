Anadolu Efes'te sürpriz ayrılık iddiası!

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Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi 4. maçında Fenerbahçe Beko'ya uzatmalar sonucunda 102-93 mağlup olan Anadolu Efes'te Başantrenör Pablo Laso ile yollar ayrılacağı öne sürüldü.

Konuya ilişkin BasketNews'te yer alan haber göre, Anadolu Efes Pablo Laso yerine Luca Banchi'yi yeniden takımın başına getirmeyi planlıyor.

Laso, Aralık ayında Igor Kokoskov'un yerine geçerek takımın başına geçmişti. Laso'nun yönetiminde Efes, EuroLeague sıralamasında 19. sırada yer aldı. Kulübün ligdeki serüveni de yarı finalde sona erdi.

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Luca Banchi ise kulübe yabancı bir isim değil. 2024-25 sezonunun ortasında Anadolu Efes'e gelen Banchi, sezonun ikinci bölümünde takımı çalıştırmıştı. Ancak kulüp daha sonra onunla yollarını ayırarak görevi Kokoskov'a vermişti.

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Banchi yönetimindeki Efes, EuroLeague'de play-off'lara kalmış ve Panathinaikos karşısında seriyi beşinci maça taşımayı başarmıştı. Efes ayrıca Banchi döneminde Türkiye Ligi'nde de yarı finale yükselmişti.