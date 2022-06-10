Anadolu Efes'te Shane Larkin sözleşme yeniledi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri...

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THY Euroleague'de son iki sezonun şampiyonu olan, ING Basketbol Süper Ligi final serisinde Fenerbahçe Beko ile karşılaşan Anadolu Efes'te Shane Larkin belirsizliği ortadan kalktı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: İMZANI BEN ATTIM, GİDERSEN AYIP EDERSİN

Eurolague şampiyonluğu sonrası Anadolu Efes kafilesiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilen Shane Larkin'in geleceğiyle ilgili diyalog gülüşmelere sebep olmuştu.

Koç Ergin Ataman, takımla ilgili bilgi verirken; "Larkin 29 yaşında. 4-5 sene daha burada ağırlayacağız. Gitmez zaten o. Türkiye'yi çok seviyor." demiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise; ""İmzanı ben attım, gidersen ayıp edersin." diyerek görüşmedekileri güldürmüştü.

beIN SPORTS'tan İsmail Şenol'un haberine göre Anadolu Efes, Shane Larkin'in sözleşmesini 2 yıl uzattı.

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FENERBAHÇE BEKO İDDİALARI VARDI

Anadolu Efes ile sözleşmesi bu sezon bitecek olan Larkin için Fenerbahçe Beko'nun girişimlerinin olduğu iddia edilmişti ancak Milli Takım forması da giyen ABD'li yıldız Anadolu Efes'te kalmayı tercih etti.

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Anadolu Efes'in yıldız oyuncusu Shane Larkin, geçtiğimiz sezondan bu yana Türkiye Milli Takımı için de mücadele ediyor. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Larkin, duygularını şöyle özetliyordu:

''Türkiye Milli Takımına katılarak bu ülkeyi temsil etme fırsatına sahip olduğum için onurluyum. Türk Bayrağı'nı göğsümde gururla taşıyacak olmak son derece heyecan verici. Tek bir şey için söz verebilirim; Bu ülke için terimin son damlasına kadar mücadele edeceğim''