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Hürriyet
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Basketbol
AA
Haber Giriş: 15.08.2020 - 16:29,Son Güncelleme:

Anadolu Efes'te sağlık kontrolleri sürüyor

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Anadolu Efes'te sağlık kontrolleri sürüyor
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Anadolu Efes Basketbol Takımı'nda yeni sezon hazırlıkları kapsamında sağlık kontrolleri devam ediyor.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Bryant Dunston, Adrien Moerman, James Anderson ve Rodrigue Beaubois'nın sağlık kontrolünden geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, Anadolu Sağlık Merkezi'nde oyuncuların kan tetkiklerinin gerçekleştirildiği ve dahiliye, efor, kulak-burun-boğaz, göz, genel cerrahi, kardiyoloji ile ortopedi muayenelerinin yapıldığı aktarıldı.

Sağlık kontrollerinde oyuncularla ilgili herhangi bir olumsuz bulguya rastlanılmadığı kaydedildi.

Anadolu Efeste sağlık kontrolleri sürüyor

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