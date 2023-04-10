Anadolu Efes'te otobüs krizi! Shane Larkin ve Will Clyburn İstanbul'a böyle döndü...

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Son Fenerbahçe Beko maçının ardından Turkish Airlines Euroleague'den elenen Anadolu Efes'te kötü gidişat sürüyor.

Avrupa'ya veda eden Anadolu Efes, dün Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Pınar Karşıyaka'ya konuk oldu. Mücadeleyi ev sahibi ekip 89-83 kazandı. Kaybedilen maçtan daha çok İstanbul dönüşü yaşananlar gündem oldu.

ANADOLU EFES UÇAĞI KAÇIRDI

Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka maçının ardından İstanbul için rezerve edilmiş uçağı kaçırdı. Bunun üzerine kulüp yetkilileri, oyuncular ve teknik ekibe otobüsle İstanbul'a dönüleceği bilgisini verdi. Bunun sebebi olarak da sıradaki uçuşlarda yer olmamasıydı.

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Fakat takımın yıldızları Shane Larkin ve Will Clyburn, İstanbul'a otobüsle dönmeyi reddetti. Diğer oyuncular otobüsle İstanbul'a geri dönerken bu ikili İzmir'de kaldı.

LARKİN ŞOFÖRÜNÜ ARADI, OTOMOBİLLE İSTANBUL'A DÖNDÜ

Otobüsle dönmeyi reddeden Larkin ve Clyburn farklı bir çözüm buldu. Spor Arena'nın edindiği bilgiye göre; Shane Larkin, İzmir'de olan şoförünü arayarak binek otomobille dönüş yolunu seçti.

Will Clyburn de Larkin'e eşlik ederken iki oyuncunun, takımın otobüsle dönmeleri yönündeki telkinine olumsuz yanıt vermesi çok konuşuldu.

Konuyla ilgili Anadolu Efes cephesinden resmi bir açıklama gelmedi.

SON İKİ SEZONUN ŞAMPİYONU EFES'TE BU SEZON İŞLER YOLUNDA GİTMEDİ

Bu sezon hayal kırıklığı yaratan Anadolu Efes hakkında sahada sergilenen basketbol performansından çok yaşanan gerginlikler konuşuluyor. Son 2 sezonun Euroleague şampiyonunun bu sezon yaşadığı gerginlikleri sizin için madde madde özetledik:

Turkish Airlines Euroleague'in 23. haftasında Anadolu Efes, Yunan ekibi Olympiakos'a 76-70 yenildi. Takımın baş antrenörü Ergin Ataman, maçın ardından Vasilije Micic ve Will Clyburn'den katkı alamadıklarını, bu ikiliye zayıf takımlar karşısında değil güçlü rakipler karşısında ihtiyaçları olduğunu söyledi. Clyburn, tecrübeli antrenöre medya önünde cevap verdi. Amerikalı basketbolcu şunları söyledi: " Herkesin fikri kendine. Her maç düzenli olarak sayı atıyordum. Demek ki kötü bir maç geçirmeye hakkım yok."

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin 16. haftasında Galatasaray Nef ile Anadolu Efes karşılaştı. Maçı Efes 70-80'lik skorla kazandı. Fakat mücadeleye Will Clyburn ve Ergin Ataman'ın diyaloğu damga vurdu. Amerikalı basketbolcu, Ataman'a oynamama izin ver dedi.

Turkish Airlines Euroleague'in 29. haftasında Anadolu Efes evinde Partizan'ı ağırladı. Karşılaşmayı konuk ekip 84-97 kazandı. Play-off için hayati önem taşıyan maçın ardından Twitter üzerinde adeta Shane Larkin fırtınası esti. 30 yaşındaki basketbolcu kendisini eleştiren bir taraftara cevap olarak şu tweeti attı: "Sezonun en önemli maçında sadece 22 dakika oynuyorum. Oynadığım son 3 dakikada da maç zaten kopmuştu. O yüzden kapa çeneni aptal."

Partizan maçının ardından tweet bombardımanı yapan Shane Larkin'in gazabından Will Clyburn'de nasibini almıştı. Bir Efes taraftarı, Amerikalı basketbolcuya oynadığı süre zarfı boyunca takıma +/- olarak -19'luk katkı yaptığını söyledi. Larkin'de bu tweete Clyburn'ü hedef göstererek cevap verdi. Amerikan asıllı Türk yıldız o tweetinde şu ifadeleri kullandı: "Takım arkadaşlarımdan biri 38 dakika sahada kaldı ve +/- oranına bakarsak takıma -19'luk katkı verdi. Bana daha fazla süre verilseydi büyük ihtimalle istatistiklerimi düzeltecektim. Büyük maçlar büyük oyuncularla oynanır."

Sezonun bir diğer gerginliği de geçen hafta oynanan Fenerbahçe Beko maçında yaşandı. Euroleague'in 33. haftasında rakibine 103-86 kaybeden Efes, turnuvaya veda etti. Maça ise Clyburn'ün Fenerbahçe teknik ekibiyle yaşadığı gerginlik damga vurdu. Mücadelenin son saniyelerinde Clyburn, bir anda Fenerbahçe benchine hareketlendi ve orada bir gerginlik yaşandı. Bunun üzerine iki takım oyuncuları arasında tartışma çıktı. Hakemler ise hem Clyburn'e hem de Fenerbahçe teknik ekibine teknik faul çaldı. Anadolu Efes'in baş antrenörü Ergin Ataman ise bu gerginlik yaşanmadan önce Fenerbahçeli taraftarların kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle maçı terk etti.

EFES'İN FORMALİTE MAÇINDAKİ RAKİBİ MONACO

Euroleague'den elenmesi kesinleşen Anadolu Efes, turnuvanın son haftasında evinde Fransız temsilcisi Monaco'yu ağırlayacak. 14 Nisan 2023 Cumartesi günü oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak.

EFES BASKETBOL SÜPER LİGİ'NDE 4. SIRADA

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Euroleague'den elenen Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde de beklenenin uzağında bir performans sergiliyor. Ligin 24 haftası geride kalırken İstanbul ekibi 41 puanla 4. sırada. Mavi beyazlılar, ligin normal sezonunun son haftasında evinde Beşiktaş Emlakjet'i ağırlayacak. 17 Nisan Pazartesi günü oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak.