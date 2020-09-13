Anadolu Efes'te koronavirüs vakası!

Anadolu Efes Kulübü, bir oyuncusunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.



Kulüpten yapılan açıklamada, "2020-2021 sezonu hazırlıklarını sürdüren A takımımızın yönetici, antrenör, oyuncu ve çalışanları için rutin bir şekilde gerçekleştirdiğimiz Kovid-19 testlerinde bir oyuncumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun izolasyon ve tedavi süreci ivedilikle başlatılmıştır." ifadeleri yer aldı.