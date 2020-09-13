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Haber Giriş: 13.09.2020 - 12:41 | Son Güncelleme:

Anadolu Efes'te koronavirüs vakası!

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Anadolu Efes'te koronavirüs vakası!
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Anadolu Efes Kulübü, bir oyuncusunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Anadolu Efes Kulübü, bir oyuncusunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2020-2021 sezonu hazırlıklarını sürdüren A takımımızın yönetici, antrenör, oyuncu ve çalışanları için rutin bir şekilde gerçekleştirdiğimiz Kovid-19 testlerinde bir oyuncumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun izolasyon ve tedavi süreci ivedilikle başlatılmıştır." ifadeleri yer aldı.

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