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Anadolu Efes'te Justus Hollatz'ın ayrılığı duyuruldu!

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#Anadolu Efes#Basketbol#Hollatz
Anadolu Efeste Justus Hollatzın ayrılığı duyuruldu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2025 19:02

Anadolu Efes, Alman oyun kurucu Justus Hollatz ile yollarını ayırdı.

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Anadolu Efes, Alman oyun kurucu Justus Hollatz ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "İki sezondur formamızı giyen Justus Hollatz ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyeri için başarılar dileriz." denildi.

Hollatz, bu sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2 maçta forma giydi ve 4,5 sayı ortalamasıyla mücadele etti. 23 yaşındaki basketbolcu, THY Avrupa Ligi'nde ise 11 karşılaşmada ortalama 6 dakika 22 saniye sahada kalırken 0,7 sayı ortalamasıyla oynadı.

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#Anadolu Efes#Basketbol#Hollatz

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