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Basketbol
Haber Giriş: 15.06.2021 - 13:07 | Son Güncelleme:

Anadolu Efes'te ilk ayrılık! Sosyal medyadan duyurdu

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Anadolu Efes'te ilk ayrılık! Sosyal medyadan duyurdu

Anadolu Efes'in 32 yaşındaki Fransız forveti Adrien Moerman, lacivert-beyazlı ekipten ayrıldığını duyurdu.

Sezonu hem THY Euroleague hem de ING Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu ile tamamlayan Anadolu Efes'te ilk ayrılık gerçekleşti.

Lacivert-beyazlıların Fransız forveti Adrien Moerman, takımdan ayrıldığını sosyal medyadan duyurdu.

Instagram hesabından bir paylaşım yapan Moerman, "Üç yıl bizi ağırladığınız için teşekkürler İstanbul. Bu güzel ülkeden ayrıldık. Güzel insanlarla tanıştık ve bunları asla unutmayacağız. Sizleri çok özleyeceğiz. Belki bir gün tekrar görüşürüz" ifadelerini kullandı.

Anadolu Efeste ilk ayrılık Sosyal medyadan duyurdu

Anadolu Efeste ilk ayrılık Sosyal medyadan duyurdu

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