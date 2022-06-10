Anadolu Efes'te Ergin Ataman'dan sert açıklamalar: 'Sloganları unutmuyorum, kupayı kaldıracağız'

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ING Basketbol Süper Ligi Play-Off Final Serisinde ilk iki maç sonunda Fenerbahçe Beko karşısında 2-0 geriye düşen Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, hem sert hem de iddialı açıklamalarda bulundu.

SLOGANLARI UNUTMUYORUM



22 gün içerisinde Final Four dahil olmak üzere 10 tane final niteliğinde maç oynadıklarını kaydeden Ataman, "Yorgun olduğumuz bir gerçek ama şampiyonlar asla pes etmez. Fenerbahçe takımının mücadelesini takdir ediyorum ancak salonda toplu olarak bana karşı yapılan, hakarete varan alaycı sloganları unutmuyorum. Biz son 4 yılda Avrupa ve Türk basketbolunun zirvesine çıktık. Bu sloganları atanlar sindiremese de biz Türkiyenin gururuyuz ifadelerini kullandı.



KUPAYI YİNE ÜLKER ARENA'DA KALDIRACAĞIZ



Ergin Ataman, sözlerini şöyle sürdürdü: "Geçmişte final serisinde 2-0 geriye düşüp de oradan şampiyon şampiyon olan, hep imkansızlıkları başaran takımız biz. Şampiyon biz olacağız ve geçen yıl olduğu gibi kupayı yine Ülker Arenada kaldıracağız."

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FENERBAHÇE 2-0 ÖNDE

Serinin ilk iki maçını kazanan sarı-lacivertliler durumu 2-0'a getirdi. Galibiyet sayısında 3'e ulaşan takım sezonu şampiyon tamamlayacak.