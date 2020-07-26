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Hürriyet
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Basketbol
AA
Haber Giriş: 26.07.2020 - 12:22,Son Güncelleme:

Anadolu Efes'te Dunston'ın sözleşmesi uzatıldı! 2+1 yıllık...

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Anadolu Efes'te Dunston'ın sözleşmesi uzatıldı! 2+1 yıllık...
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Anadolu Efes Basketbol Takımı'nda ABD'li oyuncu Bryant Dunston'ın sözleşmesi yenilendi.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 34 yaşındaki oyuncu ile 2+1 yıllık yeni mukavele imzalandığı bildirildi.

THY Avrupa Ligi'nde geçen sezon Anadolu Efes forması ile 9 karşılaşmada 25.43 dakika ortalama süre alan Dunston, maç başına 10.1 sayı, 5.3 ribaunt ve 1.8 asist ortalamaları ile mücadele etti.

Bryant Dunston, geçen sezon ING Basketbol Süper Ligi'de ise görev aldığı 7 maçta 8.3 sayı ve 5.6 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.

ABD'li oyuncu, yeni sözleşmesinin ikinci yılını tamamladığında Anadolu Efes'te yedinci sezonuna ulaşacak ve lacivert-beyazlı takımda en uzun süre forma giyen yabancı oyuncu ünvanını kazanacak.

Anadolu Efes'te Petar Naumoski toplam altı sezon forma giymişti.

 

Anadolu Efeste Dunstonın sözleşmesi uzatıldı 2+1 yıllık...

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