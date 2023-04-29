Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

Anadolu Efes'te Dunston hastaneye kaldırıldı! Tır’ın dorsesi aracının üzerine devrildi...

Güncelleme Tarihi:

#Bryant Dunston#Anadolu Efes#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2023 13:55

Bakırköy’de TIR’ın dorsesi üst geçide çarptıktan Anadolu Efes’te oynayan Bryant Dunston’ın kullandığı otomobilin üzerine devrildi. Kazada yaralanan Bryant Dunston hastaneye kaldırıldı. ABD'li oyuncunun sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama geldi.

Haberin Devamı

Bakırköy Rauf Orbay Caddesi’nde ilerleyen TIR’ın üst geçide çarpması nedeniyle dorsesi Anadolu Efes’te oynayan ABD’li basketbolcu Bryant Dunston’ın kullandığı aracın üzerine devrildi.  

Aracında sıkışan Dunston yaralandı.

Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçtan çıkarılan Bryant Dunston hastaneye kaldırıldı. 

"DUNSTON'IN HAYATİ TEHLİKESİ YOK"

Gazeteci İsmail Şenol, sosyal medya hesabından açıklama yaparak Dunston'un durumuyla ilgili bilgi aktardı. Şenol, "Talihsiz bir kaza geçiren Bryant Dunston'ın hayati tehlikesi yok, bilinci yerinde. Konuşuyor. Vücudunda yaralar var. Hastanede müşahede altında tutuluyor. Allah korumuş, inanılmaz bir kaza. Bryant Dunston'dan gelen bilgiler iyi. Tomografi sonuçları olumlu. El, diz, pelvis bölgesinde kırıklar yok. Bilinci yerinde, şokta olsa da rahat konuşabiliyor. Yürüyebiliyor. Cam kırıkları sebebiyle vücudunun birçok yerinde yaralar oluştu. Gerçekten bir mucize şu araçtan çıkması." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

ANADOLU EFES'TEN AÇIKLAMA

Anadolu Efes Kulübü, Dunston'ın durumuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

Oyuncumuz Bryant Dunston, bugün bir trafik kazası geçirmiştir. Genel sağlık durumu iyi olan Dunston, müşahede altında tutulmaktadır. Geçmiş olsun Kaptan!

Anadolu Efes Genel Direktörü Alper Yılmaz ise Dunston'ın fotoğrafığı paylaşarak durumuna ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Bryant'ın sağlık durumu iyi. Bugun hastanede muüşahede altında tutulacak. Çok geçmiş olsun hepimize.

Anadolu Efeste Dunston hastaneye kaldırıldı Tır’ın dorsesi aracının üzerine devrildi...

TUR SÜRÜCÜSÜ KONUŞTU: BİRAZ FRENE BASTIM KONTEYNER ÜSTE VURDU

TIR sürücüsü Sinan Özer, "4 metre yazıyordu bir tarafı kurtardı biraz frene bastım konteyner üste vurdu. Arkada araba varmış. Allah’tan onda bir şey yoktu. Otomobildekini arka kapıdan çıkarttık, gelip oturdu. Telefonla görüntülü biriyle konuştu. Ambulans geldi sedyeye bindirdiler sonra hastaneye götürüldü. Durumu ağır değildi biraz kanama vardı yüzünde" dedi.

Haberin Devamı

Anadolu Efeste Dunston hastaneye kaldırıldı Tır’ın dorsesi aracının üzerine devrildi...

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bryant Dunston#Anadolu Efes#Kaza

BAKMADAN GEÇME!

Listeye yeni bir yer daha eklendi: Türkiye’nin ‘sakin şehirleri’… | 18 ŞEHİR 22 ADRES

Listeye yeni bir yer daha eklendi: Türkiye’nin ‘sakin şehirleri’… | 18 ŞEHİR 22 ADRES

#Rota
Her şeyi kendi ağzıyla mahvetti... Prens Andrewnun Newsnight röportajı yıllar sonra yeniden manşetlerde Neden terleyemediğimi anlatayım mı

Her şeyi kendi ağzıyla mahvetti... Prens Andrew'nun Newsnight röportajı yıllar sonra yeniden manşetlerde! 'Neden terleyemediğimi anlatayım mı?'

#Prens Andrew
Bilim kurgu değil gerçek... Ay köyü işte böyle kuruluyor Astronotların bir gün Ayda duvar örecek olması fikrine bayılıyorum

Bilim kurgu değil gerçek... 'Ay köyü' işte böyle kuruluyor! 'Astronotların bir gün Ay'da duvar örecek olması fikrine bayılıyorum'

#Uzay