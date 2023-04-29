Anadolu Efes'te Dunston hastaneye kaldırıldı! Tır’ın dorsesi aracının üzerine devrildi...

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Bakırköy Rauf Orbay Caddesi’nde ilerleyen TIR’ın üst geçide çarpması nedeniyle dorsesi Anadolu Efes’te oynayan ABD’li basketbolcu Bryant Dunston’ın kullandığı aracın üzerine devrildi.

Aracında sıkışan Dunston yaralandı.

Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçtan çıkarılan Bryant Dunston hastaneye kaldırıldı.

"DUNSTON'IN HAYATİ TEHLİKESİ YOK"

Gazeteci İsmail Şenol, sosyal medya hesabından açıklama yaparak Dunston'un durumuyla ilgili bilgi aktardı. Şenol, "Talihsiz bir kaza geçiren Bryant Dunston'ın hayati tehlikesi yok, bilinci yerinde. Konuşuyor. Vücudunda yaralar var. Hastanede müşahede altında tutuluyor. Allah korumuş, inanılmaz bir kaza. Bryant Dunston'dan gelen bilgiler iyi. Tomografi sonuçları olumlu. El, diz, pelvis bölgesinde kırıklar yok. Bilinci yerinde, şokta olsa da rahat konuşabiliyor. Yürüyebiliyor. Cam kırıkları sebebiyle vücudunun birçok yerinde yaralar oluştu. Gerçekten bir mucize şu araçtan çıkması." ifadelerini kullandı.

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ANADOLU EFES'TEN AÇIKLAMA

Anadolu Efes Kulübü, Dunston'ın durumuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

Oyuncumuz Bryant Dunston, bugün bir trafik kazası geçirmiştir. Genel sağlık durumu iyi olan Dunston, müşahede altında tutulmaktadır. Geçmiş olsun Kaptan!

Anadolu Efes Genel Direktörü Alper Yılmaz ise Dunston'ın fotoğrafığı paylaşarak durumuna ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Bryant'ın sağlık durumu iyi. Bugun hastanede muüşahede altında tutulacak. Çok geçmiş olsun hepimize.

TUR SÜRÜCÜSÜ KONUŞTU: BİRAZ FRENE BASTIM KONTEYNER ÜSTE VURDU

TIR sürücüsü Sinan Özer, "4 metre yazıyordu bir tarafı kurtardı biraz frene bastım konteyner üste vurdu. Arkada araba varmış. Allah’tan onda bir şey yoktu. Otomobildekini arka kapıdan çıkarttık, gelip oturdu. Telefonla görüntülü biriyle konuştu. Ambulans geldi sedyeye bindirdiler sonra hastaneye götürüldü. Durumu ağır değildi biraz kanama vardı yüzünde" dedi.

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