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Anadolu Efes'te Chris Singleton fenalaşarak hastaneye kaldırıldı! Anadolu Efes'ten ilk açıklama...

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#Chris Singleton#Anadolu Efes#Kalp Krizi
Anadolu Efeste Chris Singleton fenalaşarak hastaneye kaldırıldı Anadolu Efesten ilk açıklama...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2023 09:59

Anadolu Efes'in deneyimli basketbolcusu Chris Singleton bu sabah yaşadığı rahatsızlığın ardından hastaneye kaldırıldı.

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Anadolu Efes forması giyen Chris Singleton, bu sabah fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yapılan ilk kontrolleri neticesinde anjiyosu temiz çıkan yıldız basketbolcunun ileri tetkikleri sürüyor.

Chris Singleton bu süre zarfında müşahede altında tutulacak.

Anadolu Efes'TEN AÇIKLAMA GELDİ

Bugün yaşadığı göğüs ağrısı sonrasında tetkikleri yapılmakta olan Chris Singleton'ın koroner anjiyografisi temiz çıkmıştır.

Oyuncumuzun ileri tetkikleri sürmektedir. Bu süre zarfında müşahede altında tutulacak ve gelişmeler kulübümüz tarafından paylaşılacaktır.

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#Chris Singleton#Anadolu Efes#Kalp Krizi

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