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Anadolu Efes'te Chris Singleton fenalaşarak hastaneye kaldırıldı! Kulüpten arka arkaya açıklamalar geldi... Kariyerine devam edebilecek mi?

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#Chris Singleton#Anadolu Efes#Kalp Krizi
Anadolu Efeste Chris Singleton fenalaşarak hastaneye kaldırıldı Kulüpten arka arkaya açıklamalar geldi... Kariyerine devam edebilecek mi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2023 12:35

Anadolu Efes'te Chris Singleton bu sabah yaşadığı rahatsızlığın ardından hastaneye kaldırıldı. Geçtiğimiz günlerde Bryant Dunston’ın geçirdiği trafik kazasının ardından bu kez Chris Singleton'dan gelen korkutan haberle sarsılan Anadolu Efes, 33 yaşındaki basketbolcunun sağlık durumuna ilişkin arka arkaya açıklamalar yaptı.

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Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Anadolu Efes forması giyen Chris Singleton, bu sabah fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yapılan ilk kontrolleri neticesinde anjiyosu temiz çıkan yıldız basketbolcunun ileri tetkikleri sürüyor. 33 yaşındaki oyuncu bu süre zarfında müşahede altında tutulacak.

Anadolu Efes, hastanede tedavi ve tetkikleri süren Chris Singleton'ın sağlık durumuna ilişkin arka arkaya iki açıklama yaptı.

Anadolu Efeste Chris Singleton fenalaşarak hastaneye kaldırıldı Kulüpten arka arkaya açıklamalar geldi... Kariyerine devam edebilecek mi

ANADOLU EFES'TEN İLK AÇIKLAMA

Bugün yaşadığı göğüs ağrısı sonrasında tetkikleri yapılmakta olan Chris Singleton'ın koroner anjiyografisi temiz çıkmıştır.

Oyuncumuzun ileri tetkikleri sürmektedir. Bu süre zarfında müşahede altında tutulacak ve gelişmeler kulübümüz tarafından paylaşılacaktır.

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ANADOLU EFES'İN İKİNCİ AÇIKLAMASI

Chris Singleton’a yapılan ileri radyolojik değerlendirme ve kardiyak incelemeler sonucunda, doktorlar oyuncumuzda perikardit ve iki taraflı plevral efüzyon tespit etmiştir. Tetkiklerde aort damarı sinüs valsalva hizasında anevrizma izlenmiş ancak diseksiyon izlenmemiştir.

Oyuncumuzun tetkik ve tedavisine hastanede devam edilmektedir. Oyuncumuz bugünü hastanede geçirecek, durumu yarın tekrar değerlendirilecektir. Gelişmeler kulübümüz tarafından paylaşılacaktır.

Anadolu Efeste Chris Singleton fenalaşarak hastaneye kaldırıldı Kulüpten arka arkaya açıklamalar geldi... Kariyerine devam edebilecek mi

KARİYERİNE DEVAM EDİLEBİLECEK Mİ?

Yapılan açıklama sonrası deneyimli oyuncunun kariyerine devam edip edemeyeceği merak konusu oldu.

Fanatik'in haberine göre; Singleton'ın rahatsızlığında yapılan açıklamada geçen ibarede perikardit olarak belirtilen noktada, tedavisi yapıldıktan sonra herhangi bir sorun yaşamadan kariyerine devam edebilir. Ancak asıl korkutan tarafın 'iki taraflı plevral efüzyon' olduğu ortaya çıktı. Akciğerde su toplanması olarak bilinen rahatsızlığın etkisi altında aort damarı sinüs valsalva hizasında anevrizma izlenmesine neden olduğu belirtildi.

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KARİYERİ TEHLİKEDE İDDİASI

Bu rahatsızlıkların tamamına bakıldığında tecrübeli basketbolcunun kariyerinin tehlikeye girebileceği ve tedavisinin ardından parkelere dönmesinin zor olabileceği öne sürüldü.

Anadolu Efeste Chris Singleton fenalaşarak hastaneye kaldırıldı Kulüpten arka arkaya açıklamalar geldi... Kariyerine devam edebilecek mi

BRYANT DUNSTON'UN TRAFİK KAZASI GEÇİRMİŞTİ

29 Nisan tarihinde, Bakırköy Rauf Orbay Caddesi’nde ilerleyen TIR’ın üst geçide çarpması nedeniyle dorsesi Anadolu Efes’te oynayan ABD’li basketbolcu Bryant Dunston’ın kullandığı aracın üzerine devrilmişti.

Aracında sıkışan Dunston yaralanmıştı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Araçtan çıkarılan Bryant Dunston hastaneye kaldırılmıştı.

TABURCU OLDU

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Anadolu Efes, trafik kazası geçiren Bryant Dunston’ın 30 Nisan'da taburcu olduğunu duyurmuştu.

Lacivertli beyazlı kulübün sosyal medya hesabından Dunston’ın sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Dün ciddi bir trafik kazası geçiren oyuncumuz Bryant Dunston'ın yapılan tetkikler neticesinde vücudunun birçok bölgesinde sıyrık ve kesik bulunduğu tespit edilmiştir. Bir gün boyunca müşahede altında tutulan oyuncumuzun başka bir sorunu olmadığı anlaşılmış ve kendisi bugün taburcu edilmiştir. Tekrar geçmiş olsun Bryant!"

Bryant Dunston'ın aracının üzerine TIR dorsesi devrildiİstanbul Bakırköy’de TIR’ın dorsesi üst geçide çarptıktan Anadolu Efes’te oynayan Bryant Dunston’ın kullandığı otomobilin üzerine devrildi. Kazada yaralanan Bryant Dunston hastaneye kaldırıldı.
daha fazla video içinBryant Dunston'ın aracının üzerine TIR dorsesi devrildi
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#Chris Singleton#Anadolu Efes#Kalp Krizi

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