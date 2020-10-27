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GeriFutbol Anadolu Efes'te bir kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Haber Giriş: 27.10.2020 - 18:45 | Son Güncelleme:

Anadolu Efes'te bir kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

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Anadolu Efes'te bir kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Anadolu Efes Basketbol Takımı kafilesinden bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Gerekli görülmesi üzerine A Takım kafilemizden bir kişiye yapılan Kovid-19 testinin sonucu pozitif olmuştur." denildi.

Açıklamada, klinik şikayetleri olmayan kişinin izolasyon ve tedavi sürecinin başlandığı belirtilerek, "A Takım kafilemizin Olympiakos maçı için rutin testleri bugün yapılacak." ifadesi kullanıldı.

Anadolu Efeste bir kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

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