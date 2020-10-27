Anadolu Efes'te bir kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Gerekli görülmesi üzerine A Takım kafilemizden bir kişiye yapılan Kovid-19 testinin sonucu pozitif olmuştur." denildi.

Açıklamada, klinik şikayetleri olmayan kişinin izolasyon ve tedavi sürecinin başlandığı belirtilerek, "A Takım kafilemizin Olympiakos maçı için rutin testleri bugün yapılacak." ifadesi kullanıldı.

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