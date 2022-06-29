Anadolu Efes'te Adrien Moerman ile yollar ayrıldı

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THY Euroleague'de üst üste iki sezon şampiyon olan, ING Basketbol Süper Ligi'ni ikinci sırada tamamlayan Anadolu Efes, 4 yıldır forma giyen Adrien Moerman ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada; "4 sezondur kulübümüzün formasını terleten, #BackToBack yapan tarihi kadroda yer alan ve kulübümüzde pek çok kupa kazanan Adrien Moerman'a katkılarından dolayı teşekkür eder, spor hayatında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

GEÇEN YIL VEDA EDİP TAKIMDA KALMIŞTI

Adrien Moerman, Euroleague ve lig şampiyonluğuyla tamamlanan 2020/21 sezonu sonunda Anadolu Efes'e veda etmiş ancak daha sonra 1 yıl daha sözleşme imzalayıp tarihi sezonun bir parçası olmuştu.