Anadolu Efes'in yıldızı Shane Larkin'den İbrahim Kutluay'ın sözlerine sert cevap!

İbrahim Kutluay katıldığı bir programda, Beşiktaş maçının ikinci yarısında Pablo Laso'nun Larkin'i oyuna almak istediğini ama kendisinin iyi hissetmediğini söyleyerek maça girmediğini öne sürmüştü. Shane Larkin, bu iddiaya sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Larkin'in cevabı şöyle oldu:

"GERÇEKTE NE OLDUĞUNU BİLMEDEN KONUŞUP DURUYORLAR"

"Ve işte bu yüzden kupada kadroda olmamalıydım. Çünkü oynamak için yeterince sağlıklı değilim ve takım için orada olmaya çalışmam, oynamak istemediğim şeklinde yanlış anlaşılabiliyor. Şimdi, tıklanma ve ilgi çekmek için benim adımı söylemeyi seven iki palyaço var. Gerçekte ne olduğunu bilmeden konuşup duruyorlar. Eğer biri benim karakterimi ve yıllar boyunca oynamak için neler yaşadığımı gerçekten biliyorsa, o zaman beni gerçeklere göre yargılayabilir.

"KARAKTERİME YÖNELİK SALDIRILARA ASLA İZİN VERMEM"

"Eğer birinin bir şey bilmesi gerekiyorsa, o da benim takımımdır... ve biz durumun gerçeğini biliyoruz. Sözlerle gündemde kalmaya çalışan 2 kişi bunu asla bilemez. Karakterime yönelik saldırılara asla izin vermem. Kulübüme ve Türk basketboluna her şeyimi verdim. Yıllarca sakatlıklarla oynadım ve bedenimi tehlikeye attım. Buna karşı söylenen her şey sadece dikkat çekmek veya tepki almak içindir."

"BU BİRAZ ACINASI BİR DURUM"

"Eğer içlerinden biri gerçekten gerçeği bilmek ve vücudumun durumunu öğrenmek isteseydi, gerçeği öğrenmek için kolayca sorabilirdi. Ama bunun yerine, tıklanma sayısı ve ilgi çekmek için benim adımı kullanmayı tercih ettiler. Bana sorarsanız, bu biraz acınası bir durum. Ameliyat sonrası keskin ağrılarla sahaya çıkamayan bir oyuncunun karakterine saldırmak, çok alçakça bir davranış. Eğer bir şeyi sorgulamak veya düşünmek istiyorsanız, bunu düşünün. Gerçeği göreceksiniz. Benim hakkımda konuşma fırsatı bulduklarında bunu yapıyorlar."

"BENİM HAKKIMDA TEK BİR İYİ SÖZ BİLE YOK"

"Sadece insanların kötü anlarında konuşan herkes acınası, kıskanç insanlardır. İyi oynadığımda ve kulübüm veya ülkem için kazanmak için yaptığım her şeyi yaptığımda hiçbir şey duymuyorsunuz. Tamamen sessizlik. Benim hakkımda tek bir iyi söz bile yok. Kötü bir an gelir gelmez, odadaki en gürültülü sesler onlar olur. Benden hoşlanmıyorsanız, söyleyin. Ama bir adamı, henüz tamamen iyileşmemiş, ameliyat gerektiren bir sakatlık nedeniyle eleştirip karakterini sorgulamak ve bunu kötü konuşmak için bir fırsat olarak kullanmak acınası."

"GÖRÜNÜŞE GÖRE AMAÇLARI HER FIRSATTA BENİM HAKKIMDA OLUMSUZ BİR ALGI YARATMAK"

Bir sporcu olarak, özellikle de eski bir sporcu olarak. Yaklaşımın, sporcuların yaşadıklarını anlamak için gerçeği ve gerçekleri söylemek olacağını düşünürsünüz. Görünüşe göre amaçları, her fırsatta benim hakkımda olumsuz bir algı yaratmak. Gerçek şu ki, takım arkadaşlarıma olabildiğince yakın olmak ve mümkün olan her şekilde yardım etmek istedim. Bu, uzun vadeli sağlığımı riske atmadan sahaya çıkıp oynayamayacağım anlamına gelse bile. Gerçek bu."

"BÜYÜK BİR YETENEK OLAN OĞLU BENİM YERİMDE OLSAYDI NE YAPACAĞINI SORUN"

"Aksini söyleyenler, sadece biraz ilgi görmek isteyen cahil insanlar. Acınası, kıskanç, hasetçi, ne derseniz deyin. Yaralı bir adama saldırmak çok üzücü... özellikle de eski bir sporcu olarak. Bir erkek olarak ben bunu asla yapmazdım. Hepimiz aynı değiliz. Ona, büyük bir yetenek olan oğlu benim yerimde olsaydı ne yapacağını sorun. Uzun vadeli sağlığını riske atar mıydı? Yoksa tekrar oynamadan önce güvenli olduğundan emin olur muydu? Eminim o zaman karakter meselesi haline gelmezdi."

"BU, FENERBAHÇE İLE İLGİLİ HİÇBİR ŞEYE BİR YANIT DEĞİLDİR"

"Benim durumum hakkında konuşabilir ve gerçekleri söyleyebilirlerdi. Gerçeği gerçekliğin olarak kabul et ve perde arkasında gerçekte neler olduğunu göreceksin. Ben her zaman saygılı bir insan oldum. Ve bu, Fenerbahçe ile ilgili hiçbir şeye bir yanıt değildir. Fenerbahçe'ye bir rakip olarak saygı duyuyorum ve yıllar boyunca birçok büyük mücadele verdik. Bu, saygısız, yaşlı, troller ve zavallı adamların karakterime yönelik saldırısına bir yanıttır."

"TÜM FENERBAHÇE TARAFTARLARINA SEVGİ VE SAYGILARIMI SUNUYORUM"

Benim için, gerçeği bilmeden böyle bir şey yapmam, sadece bir sporcu olarak değil, bir insan olarak da. Bu kadar alçalan her bireyi sorgulamalısınız. Tüm Fenerbahçe taraftarlarına sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bunun sizinle hiçbir ilgisi yok. Kulübe olan tutkunuz dünya çapında takdire şayan. Dünyanın en iyilerinden biri. Bu, tıklanma sayısı için saçma sapan konuşan 2 kişiye bir cevaptır. Hepsi bu kadar."

