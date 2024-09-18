Anadolu Efes'in yıldız isimleri yeni sezonu değerlendirdi | Shane Larkin: "Eskisinden daha fazla istiyoruz, geçen yaz yaşananlar üzücüydü..."

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Turkish Airlines Euroleague’de yeni sezonun başlamasına 15 gün kaldı. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Anadolu Efes, Basketbol Gelişim Merkezi’nde düzenlenen “Euroleague Medya Günü” adlı organizasyonda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Anadolu Efesli basketbolcular Shane Larkin, Darius Thompson, Vincent Poirier, Rodrigue Beaubois, Elijah Bryant, Daniel Oturu, Derek Willis, Stanley Johnson ve Justus Hollatz Spor Arena’dan Kerem Ergün’ün sorularını yanıtladılar.

SHANE LARKIN: “PLAY OFF’LARA KATILAMAMAK SİNİR BOZUCUYDU”

-Anadolu Efes’in kazandığı 2 Euroleague şampiyonluğunun mimarlarından biriydin. Fakat son iki sezonda takım play – off etabının dışında kaldı. Buna sebep olarak neyi gösterirsin?

Son iki sezonda play-off’lara kalamamak bizim için sinir bozucuydu. Takım olarak fazla rahat davrandık. Şartlar ne olursa olsun play-off etabına kalacağımızı düşündük. Fakat diğer takımlar güçlendiler ve başarıyı bizden daha fazla arzuladılar. Fakat bu son iki yılda yaşadıklarımızdan sonra biz de en az diğer takımlar kadar başarıya açız. Bu sezon oynanan her maçın ve saniyenin önemli olduğunun bilincinde olmalı ve bunu birbirimize hatırlatmalıyız. Antrenman veya maç olması fark etmez, her geçen gün daha iyi olmalıyız. Olabileceğimiz en iyi takım olmalıyız. Yeni sezon için oldukça heyecanlıyım çünkü başarıyı eskisinden de fazla istiyoruz.

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-Türkiye Basketbol Federasyonu ile bir sorun yaşadın ve Türk vatandaşlığın iptal edildi. Bu durumu nasıl yorumlarsın? Seni ileride yeniden milli takım forması ile görebilecek miyiz?

Gelecekte ne olacağını asla bilemezsiniz. Milli takım formasını her zaman onurla ve gururla terlettim. Geçen yaz yaşananlar benim için oldukça üzücüydü. Gelecekte ne olacağını bilmiyorum. Federasyon ile bu konu hakkında görüştük. Fakat kendileriyle yeniden görüşürsek bu konuyu bir sonuca bağlayacağımızı umuyorum.

DARIUS THOMPSON: “MICIC İLE TAMAMEN FARKLI OYUNCULARIZ”

- Yeni sezondan beklentilerin neler?

Şu an bir beklenti içinde değilim. Sadece en iyi performansımı vermeye odaklandım. Forma bulduğum her saniyede sonuna kadar savaşmak ve takım için %100’ümü vermek istiyorum.

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-Geçtiğimiz sezonki performansın inişli çıkışlıydı. Bu durum sosyal medyada şahsına yönelik eleştiriler gelmesine sebep oldu. Sen bu eleştirileri nasıl yorumlarsın?

Herkesin kendisine göre bir fikri var. Bunun üzerine çok fazla düşünmüyorum. Takım olarak inişlerimiz ve çıkışlarımız oluyor. Geçen sezon benim için de inişler ve çıkışlar oldu. Ama bu sezon takım olarak daha tutarlı bir performans göstereceğimizi düşünüyorum. Geçtiğimiz sezon iki farklı baş antrenörümüz oldu. Bir sürü sakatlık yaşadık. Geri döndük, oyuncularımız da döndü. Fakat sakatlıklar sebebiyle birbirimizle oynama alışkanlığını kazanmamız daha uzun sürdü. Umarım bu sezon daha az sakatlık yaşar ve takım kimyasını daha iyi oturturuz.

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-Bazı Anadolu Efes taraftarları tarafından yeni Micic olarak nitelendiriliyordunuz. Bu beklenti üzerinde bir baskı yarattı mı?

Micic ile tamamen farklı oyuncularız. Bence birbirimizi karşılaştırmak doğru değil.

VINCENT POIRIER: “ANADOLU EFES BENİM İÇİN EN İYİ OPSİYONDU”

-Yeni sezondaki hedeflerin neler?

Anadolu Efes’i ait olduğu yere geri döndürmek. Euroleague’de Final Four’a kalmak ve şampiyon olmaya çalışmak.

-2022’nin Euroleague şampiyonu ve 2023’ün Euroleague finalisti Real Madrid’den son 2 sezonda play-off yapamayan Anadolu Efes’e transfer oldun. Bu kararı nasıl verdin?

Yeni bir meydan okumaya ihtiyacım vardı. Anadolu Efes benim için iyi bir opsiyondu. Takımın temelindeki oyuncular Euroleague’de şampiyon olan oyuncular. Şampiyon olmak için ne yapmaları gerektiğini biliyorlar. Takımda yeni gelenler ve gençler ile birlikte çok fazla yetenek var. Yani Anadolu Efes’in benim için en iyi seçenek olduğunu düşündüm.

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-Geçtiğimiz günlerde G-League basketbolcusu Juan – Toscano Anderson, Euroleague’i aşağılayan ifadeler kullandı. Hem NBA’de hem de Euroleague’de bir basketbolcu olarak bu konu hakkında neler söylersin?

Bence Euroleague’e gelmeli ve burada oynayıp oynayamayacağını görmeli.

RODRIGUE BEAUBOIS: “HEDEFİMİZ PLAY – OFF’LARA GERİ DÖNMEK”

-Yeni sezondaki hedeflerin neler?

Takım olarak hedefimiz kesinlikle play-off etabına geri dönmek. Son iki yılda bunu başaramadık ve bu sene play-off etabına kalabilmek bizim için çok önemli.

-Anadolu Efes’in kazandığı 2 Euroleague şampiyonluğunda da takımın bir parçasıydın. Fakat son iki sezondaki Anadolu Efes performansı alıştığımızın çok uzağındaydı. Sence bunun sebebi neydi?

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Spesifik olan tek bir nedenle bunu yorumlayamam. Bir sürü durumun bir araya gelmesi sonunda bu sonuç oluştu. Tabii ki daha iyi yönetebileceğimiz durumlar yaşandı. Fakat tamamen yeni sezona odaklandık. Başarıya açız. Son iki sezonda yaşanan tecrübelerin play-off yolunda bize yardımcı olmasını umuyorum.

ELIJAH BRYANT: “İNSANLAR SAHTE HAYATLAR YAŞIYORLAR”

-2021’de NBA’de, 2022’de ise Euroleague’de şampiyon oldun. Bunu art arda gerçekleştiren tek basketbolcu olarak hislerin neler?

Bu benim için kariyerimde hedefleri tamamlama anlamına geliyor. Benim için büyük bir şanstı. Ama bence yapmam ve başarmam gereken daha çok şey var.

-Efes’in kazandığı 2 Euroleague şampiyonluğunda da takımın bir parçasıydın. Fakat son iki sezondaki Anadolu Efes performansı alıştığımızın çok uzağındaydı. Sence bunun sebebi neydi?

Hayat bu, spor da bu. Bazen güzel, bazen kötü. Aslında sporun güzelliği de bu. Geçmişte kalmayıp oyunumuza odaklanmalıyız. Daha iyi olmak için çalışmaya devam etmeliyiz.

- Sosyal medyada özgüven geliştirme ve zihinsel gelişim konularında videolar paylaşıyorsun. Bu birçok insana da faydalı oluyor. Bu proje nasıl ortaya çıktı?

İnsanların sahte hayatlar yaşadığı bir dünyadayız. Herkes her şey mükemmelmiş gibi davranıyor. Ben sadece yaşanan gerçekleri ortaya koymak istedim. Benim amacım çocuklara ve gençlere basketbolda ve basketbol dışında nasıl özgüven kazanacaklarını göstermek.

DANIEL OTURU: “HER MAÇ ÖNEMLİDİR MOTTOSU BENİ AVRUPA’YA ÇEKTİ”

-NBA’de Los Angeles Clippers ve Toronto Raptors takımlarının formalarını giydin. Bir sezonda G League’de mücadele ettikten sonra Yukatel Merkezefendi Belediyesi’ne transfer oldun. Sosyal medyada bu transferin nasıl gerçekleştiği merak ediliyor. Bize biraz bu transfer sürecini anlatabilir misin?

Benim için baş antrenör çok önemliydi. Kendisi ben ve ailem için çok iyi bir şanstı. Aynı zamanda kendimi Avrupa sahnesinde göstermek istedim. Baş antrenör de bana oldukça fazla şans verdi. Sadece basketbol oynamak istiyordum ve Avrupa’daki “Her oyun önemlidir.” mottosu benim için önemliydi. Maçların herhangi bir günde yapılan bir müsabaka anlamını taşımasını istemiyordum. Türkiye Basketbol Süper Ligi’nin kalitesi biliyordum ve burada oynamak istiyordum. Merkezefendi ise benim için en iyi seçenekti.

-Geçtiğimiz sezon Euroleague’de “çaylak olarak” mücadele ettin. Performansın da gayet iyiydi. Artık tecrübeli sayılabilecek bir oyuncu olarak yeni sezonda kendinden beklentilerin neler?

Yeni sezonda da her maç en iyisi için mücadele etmeyi hedefliyorum. Her geçen gün daha iyi olmak istiyorum. Zihinsel gelişimimi sürdürmek istiyorum. Geçmişte olanlara veya gelecekte olacaklara değil bugüne odaklanıyorum.

STANLEY JOHNSON: “GERİYE ADIM ATMADIM”

-Bu sezonki hedeflerin neler? Euroleague’de kendini kanıtlayıp NBA’e geri dönmek mi yoksa Avrupa’da yoluna devam etmek mi?

Bir yıl uzun bir süre. Bu sene takımla birlikte şampiyon olmak istiyorum. Sadece buna odaklandım.

-NBA kariyerin büyük beklentiler ile başladı fakat istediğin gibi gitmedi. Şu an ise Euroleague’desin. Duygusal olarak kendini nasıl hissediyorsun?

Bence bu geriye doğru atılmış bir adım değil. Bazı insanlar Euroleague’e gelmenin olumsuz bir durum olduğunu düşünüyorlar. Bana kalırsa bu olumsuz bir durum değil.

-Bu sezon Euroleague’de “çaylak” olarak mücadele edeceksin. Burada oynanan basketbol NBA’den çok farklı. Bu durum seni endişelendiriyor mu yoksa bu duruma adapte olabildin mi?

Sadece basketbol oynayacağız. Yapacağım şey temelde aynı. Aynı şeyler üzerine çalışacağım. Daha iyi olmak için çalışmaya ve öğrenmeye devam edeceğim. Belki de uzun yıllar boyunca Euroleague’de oynayacağım. Oyun temel olarak aynı. Sonuç olarak burada futbol oynamayacağım.

JUSTUS HOLLATZ: “TOMISLAV MIJATOVIC İLE ÇALIŞTIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM”

-Geçtiğimiz sezon Anadolu Efes’te yaşanan baş antrenör değişikliğinin ardından forma şansı bulduğun süre arttı ve performansında gözle görülür bir yükselme oldu. Tomislav Mijatovic’in baş antrenör olması seni nasıl etkiledi?

Sezonun başlangıcı benim için zordu. Benim için her şey daha önce deneyimlediğimden farklıydı. Tomislav Mijatovic’in baş antrenör olmasından sonra ise daha fazla forma şansı buldum. Hocamızın bana duyduğu güven beni olumlu anlamda etkiledi. Tomislav ile çalıştığım için son derece mutluyum. Anadolu Efes forması giymekten dolayı onur duyuyorum.

-2023’te Almanya ile Dünya Kupası’nı kazandıktan sonra Anadolu Efes’e transfer oldun. Böylelikle bir anda kendini Avrupa’nın en üst seviyesinde bulmuş oldun. Bu durum üzerinde bir baskı yarattı mı?

Hayır, benim için sadece yeni bir deneyimdi. Sadece adapte olmam gerekiyordu. Tabii ki bu adaptasyon süreci biraz uzun sürdü. Yeni bir kültür, yeni bir şehir, yeni takım arkadaşları… Fakat şu an fazlasıyla adapteyim. Yeni sezona hazırım.

-Taraftarlara vereceğin yeni sezon mesajı nedir?

Sahada bulunduğumuz her saniyede savaşacağız. Formamız için sonuna kadar mücadele edecek ve siz taraftarlarımızı gururlandıracağız.