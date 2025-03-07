Anadolu Efes’in Virtus Bologna'yı ağırladığı kritik maç canlı yayın ve Şampiyon Oranlar ile Misli'de

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Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.

ANADOLU EFES HAFTAYA 12. SIRADA GİRDİ

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda bu sezon çıktığı 27 maçta 13 galibiyet ve 14 yenilgi yaşayan Anadolu Efes, haftaya 12. sırada girdi. Temsilcimizin play-in hedefi için bu maçı kazanması oldukça önem taşıyor.

İTALYANLAR LİGDE 16. SIRADA

Avrupa Ligi'nde oynadığı müsabakaların 7'sini kazanan ve 20'sinden mağlubiyetle ayrılan Virtus Bologna ise 16. basamakta yer aldı.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Anadolu Efes, EuroLeague’de oynadığı son 8 iç saha maçının 7’sini kazandı.

Anadolu Efes, EuroLeague’deki son 3 iç saha maçında ortalama 95,6 sayı attı.

Virtus Bologna, EuroLeague’de oynadığı son 5 maçı kaybetti.

Anadolu Efes’in bu sezon EuroLeague’deki iç saha maçlarında ortalama 167,7 sayı atıldı.

MİSLİ YAZARI BASKET GOLL’ÜN YORUMU

Play-in hedefi doğrultusunda artık hata yapma lüksü kalmayan ve EuroLeague'de oynadığı son üç maçını kazanan temsilcimiz, hedefi kalmayan ve EuroLeague'de oynadığı son beş maçını kaybeden İtalyan temsilcisi Virtus'u ağırlıyor. Virtus savunmada iyi olmayan bir takım ve Efes'in hücum silahlarını durdurabilecek güçte değil. Son oynadıkları Olympiakos maçında yayın gerisinden sadece 4 isabet ile berbat bir istatistik çıkaran ve konsantre sorunu yaşadıklarını net olarak ortaya koyan Virtus karşısında hedefi olan temsilcimiz hata yapmaz ve rahat bir galibiyete imza atar. Anadolu Efes'in en az 6 farkla kazanacağını düşünüyorum.

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MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %27’si Anadolu Efes galibiyetinden yana.

MAÇIN HEYECANI ŞAMPİYON ORAN FARKI İLE MİSLİ'DE!

Bu zorlu maçın heyecanı yine Şampiyon Oranlarla Misli'de yaşanacak. Karşılaşmada Şampiyon Oranlar ile birlikte ev sahibi Anadolu Efes’in galibiyetine 1.10 yerine 1.13 oran verilirken Virtus Bologna’nın galibiyetinin oranı ise 3.44 yerine 3.54 olarak gösteriliyor.

*** Oranlar değişiklik gösterebilir.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Temsilcimiz Anadolu Efes'te Rodrigue Beaubois'in durumu belirsizliğini korurken oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak.

İtalyan ekibi Virtus Bologna'da ise tek eksik sol ayağında sakatlığı bulunan Will Clyburn.

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SEZONUN İLK MAÇINI ANADOLU EFES KAZANDI

Anadolu Efes, Virtus Bologna ile THY Avrupa Ligi'nde 9. kez karşı karşıya gelecek. Şubat 2002'den sonra iki takım arasında oynanan 8 maçta taraflar, 4'er galibiyet elde etti. Sezonun ilk haftasında İtalya'daki mücadele, Anadolu Efes'in 76-67 üstünlüğüyle sonuçlandı.