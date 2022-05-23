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Anadolu Efes'in şampiyonluğu İspanya basınında: 'Real Madrid boğularak öldü'

#Anadolu Efes#Real Madrid#Euroleague
Anadolu Efesin şampiyonluğu İspanya basınında: Real Madrid boğularak öldü

Anadolu Efes'in Euroleague şampiyonluğu İspanyol basınında geniş yankı buldu.

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Turkish Airlines Euroleague’de 2021’de Barcelona’yı önceki gün de Real Madrid’i yenerek şampiyonluğa uzanan Anadolu Efes’in İspanyol basınında da geniş yankı uyandırdı.

2 İspanyol devi üst üste 2 finalde de temsilcimiz tarafından yıkılırken gazeteler haberi şu başlıklarla duyurdu:

- AS: “Real Madrid’in günahları ve Pablo Laso’nun hesaplama hataları.”

- El Pais: “Laso ve ikinci yarıdaki kenar yönetimi, müsabakanın kaybedilmesine yol açtı. Laso’nun hata yapabileceğini bilmemiz gerekiyordu.”

- El Mundo: “Real Madrid nehirde boğularak öldü. Efes, Madrid’in 11. kupayı müzeye götürmesine izin vermedi.”

- La Vanguardia: “Micic ve Pleiss, Real Madrid’in 11. Euroleague şampiyonluğuna Belgrad’da engel oldular”

- El Correo: “Efes, Avrupa şampiyonluğunu tekrar kazandı, Real Madrid’in 11. şampiyonluğuna izin vermediler.

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