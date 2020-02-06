Anadolu Efes'in konuğu Zalgiris Kaunas! iddaa oynayanların %46'sı...

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ANADOLU EFES - ZALGIRIS KAUNAS

Euroleague’de bu sezon gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Anadolu Efes, salı günü deplasmanda CSKA Moskova’yı yenerek liderliğini sürdürdü. 3 maçlık Real Madrid, Kızılyıldız ve CSKA deplasman serisinden 3’te 3 yaparak çıkan Lacivert Beyazlılar evinde Zalgiris engelini de aşarak avantajını korumak istiyor.

Ergin Ataman ve öğrencilerinin bir diğer hedefi de 8 maçlık galibiyet serisini 9. maça taşımak. Önceki 8 karşılaşmalık seriyi CSKA Moskova’dan aldıkları mağlubiyetle devam ettirememişlerdi.

Bu zorlu mücadeleye siz de Misli.com üzerinden Canlı iddaa oynayabilir, Tek Maç imkanıyla bahis yaparak heyecana ortak olabilirsiniz...

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Euroleague’de bu sezon 9 iç saha galibiyeti bulunan Anadolu Efes, bunların 6’sında 90 sayı ve üzerinde skor üretti.

- Anadolu Efes, Euroleague’de bu sezon çıktığı 23 maçın sadece 3’ünde mağlup oldu, 20 galibiyet aldı.

- Zalgiris Kaunas, Euroleague’de çıktığı 11 deplasmanın 7’sinde mağlup oldu.

- İki ekip arasında 17 Aralık’ta oynanan maç Anadolu Efes’in 74-68 üstünlüğüyle geçilmişti.

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Euroleague maçını kuponlarına alan Misli.com üyeleri Anadolu Efes galibiyetine yönelmiş durumda.

Üyelerin %46'sı "Maç Sonucu 1" tercihine güveniyor.

MİSLİ.COM YAZARI CAN ÖZAY'IN TERCİHİ...

Anadolu Efes, Moskova deplasmanında CSKA’yı mağlup ederek çok önemli bir başarıya imza attı.

Bir sezonda CSKA, Barcelona ve Real Madrid deplasmanlarından galibiyet çıkarmayı başarmak kolay değildir. Maccabi Tel Aviv dışında da çok zorlu bir deplasman maçı kalmadı.

Stres seviyesi yüksek maçta Larkin ve Micic kritik yerlerde önemli sorumluluklar alarak takımı galibiyete taşıdı. Her şeye rağmen savunmada Mike James’e zorlandıklarını es geçmeyelim. Ayrıca pota altında Dunston’ı aradılar fakat Amerikalı pivotun gelecek hafta dönme ihtimali bulunduğunu da belirtelim.

Zalgiris Kaunas ise kesinlikle yükselen bir form grafiği içerisinde. Olympiakos maçında da oldukça net bir galibiyet aldılar. Fakat Anadolu Efes'i bu form grafiğiyle beraber karşımıza almak çok güç.

Anadolu Efes’in 82.5 sayının üzerinde skor üreteceğini düşünüyorum.

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