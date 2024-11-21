Anadolu Efes'in konuğu Paris Basket! En yüksek oranlar ve canlı yayın Misli'de...

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THY EuroLeague'de temsilcimiz Anadolu Efes, 11. hafta maçında bugün Fransa'nın Paris Basketbol takımını konuk edecek.
Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.
Lacivert-beyazlı ekip, ligde geride kalan 10 haftada 6 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşayarak averajla 8. sırada yer aldı.
Konuk ekip ise 7 galibiyet, 3 mağlubiyet ve averajla 4. sırada bulunuyor.
AVRUPA KUPALARINDA 847. MAÇ
Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 847. karşılaşmasını oynayacak.
Lacivert-beyazlılar, 1979-1980 sezonundan itibaren sahne aldığı Avrupa arenasında çıktığı 846 maçta 478 galibiyet elde etti, 368 yenilgi yaşadı.
Türk temsilcisi, 2 şampiyonluk sevinci yaşadığı THY Avrupa Ligi'nde 599. müsabakasını yapacak.
Organizasyonda 2001-02 sezonundan bu yana 598 maça çıkan Anadolu Efes, bu karşılaşmaların 321'ini kazandı, 277'sinden mağlup ayrıldı.
Anadolu Efes – Paris Basket maçı öncesi dikkat çeken notlar
- Anadolu Efes, EuroLeague’de bu sezon oynadığı 10 maçta 6 galibiyet, 4 yenilgi aldı.
- Anadolu Efes, EuroLeague’de bu sezon evinde oynadığı 4 karşılaşmadan yalnızca birini kazanabildi.
- Paris Basket, EuroLeague’de bu sezon oynadığı 10 maçta 7 galibiyet, 3 yenilgi aldı.
- Paris Basket, oynadığı son 5 maçın 4’ünde ilk yarıları önde kapatan taraf oldu.
MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?
Bu maça oynayan Misli üyelerinin %18’i Paris Basket’in galip geleceğini düşünüyor. Türkiye'nin En Yüksek Oranları ile Misli'den canlı yayınlanacak olan maçta Anadolu Efes kazanırın oranı 1.34; Paris Basket kazanırın oranı ise 2.36.