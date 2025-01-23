Anadolu Efes'in konuğu Olimpia Milano! Canlı yayın ve Şampiyon Oranlar Misli'de

Haberin Devamı

İlandır.

THY EuroLeague'in 23. hafta mücadelesinde Anadolu Efes, bu akşam İtalyan Olimpia Milano’yu konuk edecek. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele, saat 20.30'da başlayacak.

Anadolu Efes – Olimpia Milano öncesi dikkat çeken notlar

Anadolu Efes, EuroLeague’deki son 5 maçını kaybetti.

O. Milano, EuroLeague’de deplasmanda oynadığı son 6 maçın 5’ini kazandı.

Anadolu Efes, evinde oynadığı son 4 maçta Milano’yu yenmeyi başardı.

Anadolu Efes’in bu sezon EuroLeague’deki iç saha maçlarında ortalama 168,1 sayı atıldı.

O. Milano’nun bu sezon EuroLeague’deki dış saha maçlarında ortalama 170,4 sayı atıldı.

MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %12’si Anadolu Efes’in kazanmasını beklerken %54’ü ise Milano’nun çift hanelerde fark yemeyeceğini düşünüyor.

MİSLİ YAZARI GÖKHAN GERMAN’IN YORUMU

Anadolu Efes, yeni koç Luca Banchi yönetiminde çıktığı 3 maçı da kaybetti. Haftasonu da ligde Büyükçekmece'ye mağlup oldular. İyi durumda değiller. Milano, deplasmanda oynadığı son 5 maçın 4'ünü kazandı. Ama sakatlık sorunları var. Mirotic, Nebo, Diop ve Causer sakat. Leday, Bolmaro ve Dimitrjeviç'in durumları maç saati belli olacak. Efes'te Willis'in durumu şüpheli. Bu şartlar altında Anadolu Efes favori görünüyor ama güven vermiyorlar. Kazansalar bile 9 fark zor. 8.5 handikapla beraber 2 tercihini öneriyorum.

Haberin Devamı

ŞAMPİYON ORANLAR

Kullanıcılarına Şampiyon Oranlar sunan Misli'de bu maça yüksek oran farkıyla oynayabilirsiniz. Buna göre zorlu karşılaşmada Anadolu Efes'in kazanırına 1.15 yerine 1.17 oran veriliyor. Mücadeleyi Olimpia Milano'nun kazanmasına ise 3.04 yerine 3.10 oran veriliyor.

* Oranlar değişiklik gösterebilir.

ANADOLU EFES 5 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Avrupa Ligi'nde oynadığı 22 maçta 10 galibiyet, 12 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlılar, averajla 14. sırada yer alıyor. Anadolu Efes, Olimpia Milano’yu yenerek 5 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor.

İTALYAN EKİBİ AVERAJLA 9. SIRADA

İtalyan ekibi Olimpia Milano ise 12 kez sahadan galip ayrılırken, 10 kez rakiplerine mağlup oldu ve averajla 9. sırada kendine yer buldu.

MİLANO'DA MIROTIC, ANADOLU EFES KARŞISINDA YOK

THY Euroleague’de Anadolu Efes’le karşılaşacak olan Olimpia Milano’da sakat oyuncuların durumu belli oldu. İtalyan ekibinden yapılan açıklamada Nikola Mirotic, yaşadığı sakatlık nedeniyle en az iki hafta sahalardan uzak kalacak. Sol omzundan sakatlık yaşayan Zach LeDay ve durumu ciddi olmayan Leandro Bolmaro’nun durumu ise maç saatinde belli olacak.

Haberin Devamı

ANADOLU EFES'İN AVRUPA'DAKİ 859. MAÇI

Anadolu Efes, Olimpia Milano karşısında Avrupa kupalarında 859. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da çıktığı 858 karşılaşmada 482 galibiyet elde etti, 376 yenilgi yaşadı. Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren mücadele ettiği ve 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadığı THY EuroLeague'de ise 611. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda yaptığı 610 müsabakanın 325'ini kazandı, 285'inden mağlubiyetle ayrıldı.