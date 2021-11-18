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Anadolu Efes'in konuğu Monaco

#Anadolu Efes#Euroleague#Monaco
Anadolu Efesin konuğu Monaco

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında yarın Fransa temsilcisi Monaco'yu konuk edecek.

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Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak maç saat 20.15'te başlayacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda son şampiyon olan lacivert-beyazlılar, sezona iyi başlayamadı. İlk 4 maçını kaybeden Anadolu Efes, sonrasındaki 6 karşılaşmada 4 galibiyet elde etti.

Son 2 maçını kazanarak bu sezon THY Avrupa Ligi'nde ilk kez üst üste 2 galibiyet alan Anadolu Efes, Monaco'yu da yenerek seri yakalamak istiyor.

Fransız temsilcisi ise Avrupa Ligi'nde çıktığı 10 müsabakada 5'er galibiyet ve yenilgi yaşadı.

- Avrupa kupalarında 738. randevu

THY Avrupa Ligi'nde yarın Fransa'nın Monaco takımını konuk edecek Anadolu Efes Basketbol Takımı, Avrupa kupalarındaki 738. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 737 karşılaşmada 419 galibiyet ve 318 yenilgi aldı.

Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan itibaren katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 490. maçını oynayacak. Avrupa basketbolunun en büyük organizasyonunda 262 galibiyet elde eden lacivert-beyazlı ekip, 227 kez rakiplerine mağlup oldu.

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#Anadolu Efes#Euroleague#Monaco

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