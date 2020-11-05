Anadolu Efes'in konuğu Maccabi Tel Aviv! Canlı yayın ve canlı iddaa Misli.com'da...

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ANADOLU EFES

Sezon başlangıcından bu yana eksikler sebebiyle Euroleague’de formsuz bir başlangıç yapan Anadolu Efes, 5 maçtan 2 galibiyet çıkarabilmişti.

Sezon başında transfer görüşmeleri yapmak için ABD’ye giden Shane Larkin, anlaşma sağlayamayınca takıma yeniden katıldı. Takımın yıldız ismi bu akşamki maçta forma giyemeyecek.

Bunun yanı sıra zorlu mücadelede Bryant Dunston ve Sertaç Şanlı da forma giyemeyecek.

MACCABI TEL AVIV

Euroleague’de formsuz bir başlangıç yapan diğer bir ekip ise Maccabi Tel Aviv oldu.

6 mücadeleden yalnızca 2 galibiyet çıkarabilen İsrail ekibi, rakibinin sakatlıkları sebebiyle bu maçtan mutlak galibiyet çıkarma peşinde.

Takımda öne çıkan isimler arasında Ante Zizic, Wilbekin ve Tyler Dorsey yer alıyor.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

- Maccabi ile geçtiğimiz sezon 2 kez karşı karşıya gelen Anadolu Efes, bu maçların 1’ini kazandı. Bu mücadelelerin yalnızca 1 tanesinde 160 sayı barajı aşıldı.

- Anadolu Efes’in bu sezon çıktığı 5 karşılaşmanın 3’ünde 160 sayı barajı aşıldı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu heyecanlı Euroleague karşılaşmasını kuponlarına ekleyen Misli.com kullanıcılarının şu ana kadar en çok tercih ettiği bahislerden biri de Maccabi Tel Aviv oldu.

%30’luk kesim konuk ekibin galibiyetini tercih etti.

MİSLİ.COM YAZARI GÖKHAN GERMAN’IN MAÇ TAHMİNİ

Anadolu Efes Larkin’in katılımı ile son maçta Pire’de Olympiakos’u 84-79 mağlup etti. Ama bu maç öncesi Larkin, Dunston ve Sertaç sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Pleiss'ın durumu ise maç saati belli olacak. Maccabi ise bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe karşısında istediklerini sahaya yansıtamamıştı ve karşılaşmadan 75-65 mağlup ayrılmıştı. Scottie Wilbekin maçı 23 sayı ile noktalasa da yan parçalardan istenilen katkı alınamamıştı. Pleiss de oynamazsa Efes, pota altında Ziziç ve Hunter gibi isimlere karşı zorlanabilir. Efes kazanmak için savunmasını sert tutmak zorunda. Maccabi de kontrollü basketbol oynuyor. Çok yüksek skor beklemiyorum. 166.5 barajından alt tercihini öneriyorum.

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