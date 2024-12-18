Anadolu Efes'in konuğu Kızıl Yıldız! Maçın tüm detayları ve Misli ile Şampiyon Oranları burada...

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Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 16. haftasında Sırbistan temsilcisi Kızıl Yıldız'ı ağırlayacak.

Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

Bu sezon organizasyondaki 15 maçın 8'ini kazanan ve 7'sinden yenilgiyle ayrılan Anadolu Efes, haftaya 9. sırada girdi.

Lacivert-beyazlılarla aynı galibiyet ve mağlubiyet sayısı bulunan Kızıl Yıldız ise 8. basamakta yer aldı.

REKABETTE 21. RANDEVU

Anadolu Efes ile Kızıl Yıldız, Avrupa kupalarında 21. kez rakip olacak.

İki takım arasında oynanan 20 maçın 13'ünü lacivert-beyazlılar, 7'sini Sırbistan ekibi kazandı.

THY Avrupa Ligi'nde yapılan 16 müsabakada Anadolu Efes'in Kızıl Yıldız'a galibiyetlerde 11-5 üstünlüğü bulunuyor. FIBA organizasyonlarında oynanan 4 mücadelede ise takımlar 2'şer galibiyet aldı.

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EFES 852. MAÇINA ÇIKACAK

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 852. maçını oynayacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa arenasında çıktığı 851 karşılaşmada 480 galibiyet elde ederken, 371 yenilgi yaşadı.

Türk temsilcisi, 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadığı THY Avrupa Ligi'nde 604. müsabakasını yapacak. Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan bu yana mücadele ettiği Avrupa Ligi'ndeki 603 maçın 323'ünü kazandı, 280'inden mağlubiyetle ayrıldı.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

İki ekip arasında oynanan son 5 maçın 3’ünü Kızıl Yıldız kazandı.

Kızıl Yıldız, EuroLeague’de oynadığı son 5 maçın 4’ünde toplamda 80 sayının üzerine çıktı.

Anadolu Efes, EuroLeague’de iç sahada oynadığı son 5 maçın 4’ünde toplamda en az 84 sayı buldu.

İki ekip arasında oynanan son 5 maçın 3’ünde toplamda 166’dan daha fazla sayı atıldı.

ŞAMPİYON ORANLAR

Kullanıcılarına Şampiyon Oranlar sunan Misli, bu maçta ev sahibi Anadolu Efes'in kazanırına 1.30 oran verirken konuk takım Kızıl Yıldız'ın galibiyetine 2.45 oran veriliyor.

Ayrıca bu mücadele Misli'de canlı yayınla izleyicilerle buluşacak.

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %38’i Anadolu Efes’in galibiyetini tercih ediyor.