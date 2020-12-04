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Basketbol
Haber Giriş: 04.12.2020 - 12:32 | Son Güncelleme:

Anadolu Efes'in konuğu Baskonia! Canlı yayın ve canlı iddaa Misli.com'da...

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Anadolu Efes'in konuğu Baskonia! Canlı yayın ve canlı iddaa Misli.com'da...
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Euroleague’deki temsilcilerimizden olan Anadolu Efes, yükselen formuyla beraber kendi evinde İspanyol ekibi Saski Baskonia’yı konuk ederken siz de karşılaşmanın heyecanını Tek Maç, Canlı Bahis ve Canlı İzle seçenekleriyle yaşayabilirsiniz.

Bu bir ilandır

ANADOLU EFES

Sezon başında takımdaki eksikler, Shane Larkin’in takıma katılmamış olması ve idman eksikliği nedeniyle Euroleague arenasına formsuz bir başlangıç yapan Anadolu Efes’in son haftalarda performansını yükseltti ve her takım için zorlu bir rakip haline geldi.

Son 6 maçında yalnızca 1 kez mağlup olan Ergin Ataman ve öğrencileri, Baskonia karşısında da kazanarak kendini sıralamadaki ilk 4 takım içine atmak isteyecek.

Anadolu Efes’in İspanyol ekibi Baskonia ile oynayacağı mücadelede Bryant Dunston’ın forma giymesi beklenmiyor.

BASKONIA

Öte yandan sezon başından bu yana sergilediği oyun ile ligi ilk 8 içinde bitirip playoff’a katılacağının sinyallerini veren Saski Baskonia ise bu zorlu deplasmanda bir sürpriz yaparak ilerisi için avantaj sağlamak isteyecek.

Son karşılaşmalarda oldukça formda olan ve takımına büyük katkı sağlayan Alec Peters ise bu kez başarılı performansını eski takımı Anadolu Efes karşısında göstermeye çalışacak.

Anadolu Efesin konuğu Baskonia Canlı yayın ve canlı iddaa Misli.comda...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

- Ev sahibi ekip Anadolu Efes’in bu sezon 10 maçından 5’inde 16 sayı barajı aşıldı.

- Konuk ekip Saski Baskonia’nın da oynadığı 10 karşılaşmanın 5’inde 160 sayı barajı aşıldı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu heyecanlı Euroleague karşılaşmasını kuponlarına ekleyen Misli.com kullanıcıları Anadolu Efes’in kendi sahasında Baskonia ile karşı karşıya geleceği mücadelede %10’luk oranla temsilcimizin galibiyetini tercih etti.

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Anadolu Efesin konuğu Baskonia Canlı yayın ve canlı iddaa Misli.comda...

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