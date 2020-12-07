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Basketbol
AA
Haber Giriş: 07.12.2020 - 10:42 | Son Güncelleme:

Anadolu Efes'in konuğu ASVEL! Euroleague erteleme maçı...

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Anadolu Efes'in konuğu ASVEL! Euroleague erteleme maçı...
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Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi 5. hafta erteleme maçında yarın Fransa temsilcisi ASVEL'i konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

İki takım arasında 23 Ekim'de oynanması gereken karşılaşma, ASVEL'deki Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelenmişti.

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'ndeki 11 maçta 6 galibiyet ve 5 yenilgi aldı. ASVEL ise 10 karşılaşmada 3 kez kazanırken, 7 maçtan mağlup ayrıldı.

 

Anadolu Efesin konuğu ASVEL Euroleague erteleme maçı...

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