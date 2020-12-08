Anadolu Efes'in konuğu ASVEL! Canlı yayın ve canlı iddaa Misli.com'da...

Bu bir ilandır

ANADOLU EFES

Geride bıraktığımız haftada Saski Baskonia’ya karşı ağır bir yenilgi alan Anadolu Efes, bu mağlubiyeti telafi etmek ve tüm takımlara bir mesaj vermek amacıyla Fransız ekibi Asvel’in karşısına çıkacak.

Önümüzdeki 14 günde 7 maça çıkacak olan Anadolu Efes’te Ergin Ataman, fikstürün zorluğundan ve sıklığından bahsederken bu süreçte en önemli durumun oyuncunun fiziksel sağlığını korumak olduğunu belirtti.

ASVEL

Fransa temsilcisi Asvel ise son haftaların sürpriz takımlarından biri…

Üst üste Barcelona ve Panathinaikos’a karşı aldıkları galibiyetlerin ardından Real Madrid’e karşı maçın uzun bölümünü önde götürmesine rağmen kaybetmişlerdi.

Norris Cole ve Guerschon Yabusele takımın en formda isimleri arasında yer alıyor.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

- Ev sahibi ekip Anadolu Efes’in bu sezon 11 maçından 5’inde 160 sayı barajı aşıldı.

- Konuk ekip Asvel’in ise oynadığı 10 karşılaşmanın 4’ünde 160 sayı barajı aşıldı.

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MİSLİ.COM YAZARI GÖKHAN GERMAN’IN MAÇ TAHMİNİ

Anadolu Efes son maçında Baskonia karşısında çok kötü oynadı ve 59 sayıda kalıp farklı kaybetti. Dunston, Miçiç ve Beaubois iyileşti ve kadroya döndü. Ama henüz tam hazır değiller. Asvel son dönemde formda. Barcelona ve Panathinaikos'u yenip, Real Madrid'e kafa tuttular. Ama temsilcimizin çok daha konsantre oynayıp, Baskonia mağlubiyetini affettirmesini bekliyorum. İlk yarı ve maçı kazanırlar.

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