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GeriBasketbol Anadolu Efes'in Euroleague'deki rakibi TD Systems Baskonia
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Basketbol
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Haber Giriş: 31.03.2021 - 10:10 | Son Güncelleme:

Anadolu Efes'in Euroleague'deki rakibi TD Systems Baskonia

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Anadolu Efes'in Euroleague'deki rakibi TD Systems Baskonia

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 33. hafta maçında yarın deplasmanda TD Systems Baskonia ile karşı karşıya gelecek.

Vitoria Gasteiz kentindeki Buesa Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 20.00'de başlayacak.

Ligde play-off'a kalmayı garantileyen Anadolu Efes, 21 galibiyet ve 11 yenilgiyle 3. sırada bulunuyor. TD Systems Baskonia ise 18 galibiyet ve 14 mağlubiyetle 7. sırada yer alıyor.

Real Madrid 83-103 Anadolu Efes / Maç sonucu
Real Madrid 83-103 Anadolu Efes / Maç sonucu

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa Ligi'nde oynadığı son 11 maçın 10'unda galibiyetle ayrılma başarısı gösterdi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçta Anadolu Efes, rakibine 77-59 mağlup olmuştu.

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